Es begann in Dübendorf

Dübendorf erhielt im Verlaufe des Krieges einen veritablen Flugplatz, wurde dann ab 1919 zur Station der neu gegründeten Schweizer Verkehrsluftfahrt und ab 1931 auch zur Heimat der Swissair mit dem ersten, heute noch bestehenden Terminalbau der Eidgenossenschaft. Damit darf der Flughafen der heutigen Stadt Dübendorf getrost als Wiege der Schweizer Luftfahrt bezeichnet werden, wobei der Flugplatz La Blécherette bei Lausanne gleichzeitig in der Westschweiz eine bedeutende Rolle spielte.

Wichtigste erste Aufgabe der Fliegerabteilung war die Ausbildung von Militärpiloten. 1915 wurden drei Piloten brevetiert, 1916 waren es schon ein Dutzend. Cheffluglehrer war der 1891 geborene Kavallerieoffizier Oskar Bider aus dem basellandschaftlichen Langenbruck. Mit der erstmaligen Überquerung der Pyrenäen bis nach Madrid und den ganzen Alpen von Bern nach Mailand via Domodossola avancierte der bescheidene Landwirt im Jahr 1913 zum absoluten Star der Fliegerszene.

Als Militärpilot der ersten Stunde baute er seinen Status als Lieblingsaviatiker der Schweiz – vor allem auch der Frauen – mit weiteren fliegerischen Pioniertaten aus. Keine Zeitung und keine Illustrierte, die damals nicht über seine Taten berichtete. Aber noch nicht einmal 25 Jahre alt, lastete auf seinen jungen Schultern auch eine riesige Verantwortung mit der Leitung der Pilotenausbildung, womit er auch eine zentrale Funktion innehatte beim Aufbau der gesamten militärischen Luftfahrt.

Mit dem Ballon nach Grenchen

In Dübendorf gab in diesen ersten Tagen der Fliegerabteilung ein gewisser Auguste Piccard den angehenden Piloten Theorieunterricht. Der «Dr. Piccard», wie er im Tagebuch der Fliegerabteilung genannt wird, war 1915 Privatdozent an der ETH und ab 1917 Professor. In diesem Tagebuch findet sich ein Eintrag, dass Auguste Piccard mit den Militärpiloten Oskar Bider, Alphons Simonius und Henry Pillichody am 20. November 1915 eine Ballonfahrt unternommen hatte. Elf Mann der Fliegerabteilung reisten an diesem Tag mit dem Zug von Dübendorf nach Schlieren, um den Gasballon «St. Gotthard» des Aero-Club der Schweiz vorzubereiten. Um 11.30 Uhr startete der Ballon in Schlieren, damals der normale Füllplatz der 1910 gegründeten Ballongruppe Zürich, die heute der älteste existierende Luftfahrtverein der Schweiz ist. Offenbar herrschte an diesem Samstag eine Bisenlage, denn der Ballon landete um 17.15 Uhr in Grenchen.

Dem «Grenchner Tagblatt» vom 22. November 1915 war die Landung eine Notiz wert. Der Ballon sei südlich der Bahnlinie gelandet, links vom Gaswerk. Damit lässt sich der Landeort an der Riedernstrasse östlich des SWG-Geländes lokalisieren. Die Zeitung schrieb: «Die Absicht zu landen war der geringen Höhe wegen schon aus einiger Entfernung zu bemerken, und auf die bekannten Hornsignale sind denn auch eine Menge Personen beigesprungen, vorab natürlich die liebe Jugend, die bei dem seltenen Schauspiel auch dabei sein wollte.» Der Ballon sei anschliessend in einen Güterwagen geladen worden.

Oskar Bider inkognito

An einem 20. November ist es nach 17 Uhr schon ziemlich dunkel. Ob es an diesem Umstand liegt, dass der berühmte Mitfahrer Oskar Bider nicht erkannt wurde? Weder das Grenchner Tagblatt noch einen Tag später die Solothurner Zeitung schrieben etwas über die Identität der vier Ballonfahrer. Offenbar wurde das Fliegeridol ganz einfach nicht in einem Ballon erwartet und sein Name war bekannter als sein Aussehen. Bedrucktes Papier war damals noch das einzige Medium, und Fotos gehörten in den Zeitungen noch keineswegs zum Standard.