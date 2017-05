Viele neue Gesichter

Diese wichtige Aufgabe wird nach den Sommerferien ein personell erneuerter Gemeinderat weiterführen müssen. Insbesondere im bürgerlichen Lager tritt eine ganze Generation von Personen ab, welche die Grenchner Politik in den letzten Jahren stark geprägt haben. Bereits letztes Jahr zurückgetreten sind Hubert Bläsi (FDP, jetzt Schuldirektor), Heinz Müller (SVP) und Andreas Kummer (CVP). Aldo Bigolin und Renato Müller (beide FDP) treten nicht mehr an, ebenso CVP_Parteiprädident Marco Crivelli. Bei der SP kehrt Vize-Stadtpräsident Urs Wirth der Politik den Rücken.

Am spannendsten ist die Ausgangslage bei der SVP. Wird sich das Klima in der Parteispitze nochmals verschlechtern, wenn Richard Aschberger Ivo von Büren auch in der Gemeinderatswahl noch abtrocknet? Gewählt werden dürften beide. Doch wer darf dann in die GRK? Weiterhin von Büren, der auch schon in der wichtigsten Kommission, der Bapluk sitzt und dem überdies Ambitionen auf Heinz Müllers Verwaltungsratssitz in der SWG nachgesagt werden? Bei allem durchaus guten und pragmatischen Einsatz welchen von Büren in Grenchen (oft auch ausserhalb der formalen Gremien) leistet, würde eine solche Machtballung bei einer Person Kritik hervorrufen. Es wird wohl weiterhin die SVP dafür besorgt sein, dass es nach den Wahlen nicht allzu ruhig wird im Schlafwagen. Die jetzt in den so genannten sozialen Medien vorgetäuschte Harmonie ist jedenfalls pure Parteiräson vor den Wahlen.

Ferner darf man gespannt sein, wie sich die GLP-Vertreterin Nicole Hirt schlägt. Sie wurde von der CVP, welche sich selbstbewusst für den Alleingang ausgesprochen hat, quasi auch zu einem Solchen verdonnert und muss nun ohne Listenverbindung antreten. Diese hatte ihr vor vier Jahren das Restmandat eingebracht. Dasselbe gilt für die BDP, welche diesmal zusammen mit FDP und SVP marschiert.

Was soll Grenchen vom neuen Gemeinderat erwarten? Vor allem eines: mehr Transparenz. Die in Grenchen notorische Politik-Abstinenz hat sicher auch damit zu tun, dass die Politiker sich zu wenig in die Karten blicken lassen. Der Hang, heikle Probleme in die «Dunkelkammer» GRK zu delegieren oder die Öffentlichkeit bei unangenehmen Traktanden sogar ganz auszuschliessen ist noch nicht überwunden, bzw. hält sich hartnäckig und über alle Parteigrenzen weg.