In einem Schreiben an Stadtpräsident François Scheidegger appelliert die Interessengemeinschaft «IG Keine Mobilfunkanlage im hochsensiblen Wohnbereich» an ihn, sich dafür einzusetzen, dass «dem Baugesuch so, wie es vorliegt, nicht stattgegeben und stattdessen die Auflage gemacht wird, einen geeigneten Standort vorzusehen.»

Die Petition wurde von 74 Personen mitunterzeichnet, alles Direktbetroffene, Eigentümer benachbarter Liegenschaften und zum Teil auch Mieter der Liegenschaft Leimenstrasse 24, auf die die Mobilfunkanlage zu stehen kommen soll.

Die Verfasser des Schreibens betonen, dass sie nicht grundsätzlich gegen solche Anlagen seien, da sie die entsprechenden Netze ebenfalls nutzen würden. Aber aus ihrer Sicht sei die Standortwahl nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine politische Angelegenheit: Die gesundheitsgefährdenden Auswirkungen von elektromagnetischer Strahlung seien unbestritten, besonders Kinder und Heranwachsende würden als besonders schutzwürdig gelten.

Im unmittelbaren Strahlungsbereich befinde sich der erst kürzlich weiter ausgebaute Kinderspielplatz der Mehrfamilienhäuser der Freimatt, sowie der Kindergarten Freimatt, in dem sich die Kinder mehrere Stunden pro Tag aufhielten. Es sei das erste Mal, dass in Grenchen eine Mobilfunkantenne an einem Standort mit einer derart unmittelbaren Einstrahlung in Wohn- und Schlafräume erstellt werden solle. «Die Schaffung eines solchen Präzedenzfalles lehnen wir vehement ab.»

Stadtpräsident François Scheidegger hat verfügt, dass ein Augenschein vor Ort mit den Einsprechern und Vertretern der Baudirektion zu vereinbaren sei. Der Termin ist noch nicht bekannt. (om)