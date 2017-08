Filippo Lombardi ist eine eindrückliche Erscheinung. Politisch würde er aber gerne noch an Gewicht zulegen. Die langjährige Ambition des CVP-Fraktionschefs auf einen Bundesratssitz ist ein offenes Geheimnis. Mit dem angekündigten Rücktritt von Doris Leuthard ist der Traum in Reichweite. Wäre da nicht der Tessiner FDP-Fraktionschef Ignazio Cassis. Der Arzt steht in der Poleposition für die Ersatzwahl des zurücktretenden FDP-Bundesrates Didier Burkhalter am 20. September.

Sollte ihn die Bundesversammlung wählen, schwinden Lombardis Chancen auf einen Sitz in der Landesregierung gegen null. Mit einem Bevölkerungsanteil von unter zehn Prozent sind zwei italienischsprachige Bundesräte ausgeschlossen.

«Freipass, sich zu mokieren»

Doch das Rennen ist noch nicht gelaufen. In der CVP wird die Kritik an Bundesratsaspirant Cassis täglich lauter. Auf der Internetplattform Twitter mokieren sich CVP-Funktionäre und -Parlamentarier wegen seiner Mandate in der Gesundheitsbranche über «Kranken-Cassis» und kritisieren seine Aussagen über Bundesratskandidatinnen. Zumal er selber ein Quotentessiner sei. Hintergrund ist ein Zitat in «Le Matin Dimanche»: «Wenn ich eine Frau wäre, wäre ich fast beleidigt, wenn man mich wählen würde, weil ich eine Frau bin», sagte er vor zwei Wochen.