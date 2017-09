Ein grosses Thema, das Swiss Re zurzeit beschäftigt, sind die gewaltigen Naturkatastrophen. Die Hurrikane in den USA, «Harvey» etwa, der eine Spur der Verwüstung in Houston zurücklässt und «Irma», der noch bevorsteht. Was heisst das für die Swiss Re?

Genaue Schadenzahlen sind noch nicht bekannt. Sicher ist, dass das Schadenausmass gross sein wird. Wir sind natürlich auch betroffen.

Die Hurrikan-Saison hat erst angefangen. Eigentlich sollten diese Ereignisse ja nur alle 50 Jahre vorkommen.

Man muss dazu sagen, dass wir in den vergangenen 12 Jahren von starken Hurrikanen weitgehend verschont wurden. Seit «Katrina» im Jahr 2005 gab es in den USA keine vergleichbaren Ereignisse. Es gab andere Naturkatastrophen, wie die Erdbeben in Neuseeland und Chile oder die Überschwemmungen in Thailand. Doch richtig teure Hurrikane hatten wir nicht. Deren Ausbleiben hatte tiefere Preise zur Folge für die Versicherungsindustrie.

Wie das?

Die tiefen Prämien sind nicht gerechtfertigt. Ein starker Konkurrenzkampf hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die Versicherungsprämien zu tief angesetzt wurden. Für uns als Rückversicherer ist das nicht so ein grosses Problem. Wir haben Obergrenzen, inwieweit wir haften. Und die Prämien werden üblicherweise nach grossen Schadenereignissen schnell wieder auf ein vertretbares Niveau angehoben. Doch viele lokale Versicherungen in den USA stehen jetzt wohl vor schwierigen Zeiten.

Man hat beim Hurrikan «Harvey» dieses Jahr erstmals auch gesehen, dass viele neue Versicherungen die Schäden nicht nur mit Kapital gedeckt haben, sondern sie haben mittels Finanzprodukten – sogenannten Cat Bonds – auch Anleger an den Risiken teilhaben liessen.

Wir sehen tatsächlich erstmals einen Test, ob diese neuen Produkte vom Markt akzeptiert werden. Wer diese gekauft hatte in der Hoffnung, dass keine Katastrophe eintritt, der hat möglicherweise jetzt viel verloren. Die grosse Frage ist nun, ob die Anleger bereit sind, hier noch einmal einzusteigen. Dass es die Finanzprodukte gibt, daran sind wir nicht unbeteiligt. Wir haben aber immer gesagt, dass Schäden entstehen können, etwa bei Hurrikanen oder einem Erdbeben etwa in Kalifornien, die so hoch sind, dass sie die Versicherungsindustrie nicht alleine tragen kann und sie deswegen an den Finanzmarkt transferiert werden.

Nächste Woche trifft sich die Versicherungswelt in Monte Carlo. Dort werden die Prämien fürs kommende Jahr neu festgelegt. Erwarten Sie, dass die Preise nun ansteigen?

Zu hoffen ist es. Dass dort wegen der Auswirkungen dieser Hurrikan-Saison gejammert wird, ist sicher. Das gab es schon mal: die tragischen Anschläge vom 11. September 2001. Auch damals war es so, dass die Versicherungsindustrie sich genau an dem Wochenende in Monte Carlo getroffen hat.