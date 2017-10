Am Ursprung des possenhaften Stücks sitzt Norbert Walter-Borjans (SPD), von 2010 bis 2017 Finanzminister in Nordrhein-Westfalen. Er wurde zum Schreckgespenst des Schweizer Finanzplatzes und seiner Banken, weil er reihenweise und für Millionenbeträge gestohlene Bankkunden-CDs kaufen liess. Gut investiertes Geld, denn die so ermittelten oder eingeschüchterten deutschen Steuersünder lieferten ein Vielfaches dieser Summe in der Kasse des Finanzministers ab.

Laubers Haftbefehle

Im Prozess an der Hammelsgasse geht es aber auch um Michael Lauber, den Schweizer Bundesanwalt. Drei Monate nach seinem Amtsantritt 2012 sorgte er für Furore, indem er Haftbefehl gegen drei von Walter-Borjans’ Steuerfahndern erliess. Lauber ist selbst ein Mann der Banken, war zuvor Chef des Liechtensteiner Bankenverbandes. Noch ist unklar, ob und wie Lauber und Seiler im Kampf gegen Deutschland kooperierten.

Daniel M. muss im Extremfall mit einer Gefängnisstrafe von zehn Jahren rechnen. Er hat sich das mutmasslich aber auch selbst eingebrockt: Anfang 2015, als er von der Schweizer Bundesanwaltschaft in Zürich verhaftet wurde, weil er angeblich selbst gestohlene Bankdaten verkaufen wollte. Daniel M. war in eine Falle getappt, die ihm offenbar zwei schillernde deutsche Ex-Geheimdienstler im Verbund mit der Schweizer Grossbank UBS und der Bundesanwaltschaft gestellt hatten. Daniel M., zuvor langjähriger Sicherheitsmann in UBS-Diensten, gab in der Befragung der Bundesanwaltschaft selbst an, er habe für den NDB gearbeitet. Er sagte sogar, er habe in dessen Auftrag einen Spitzel bei Walter-Borjans im Finanzministerium von Nordrhein-Westfalen installiert. Diese Aussage droht ihm nun auf die Füsse zu fallen. Denn die deutsche Bundesanwaltschaft glaubt offenbar, dass das wirklich so war.

Es gibt aber auch die These, dass M. den Maulwurf damals bloss erfunden hat, um rasch aus Schweizer Haft entlassen zu werden. Offenbar dachte er, der für Staatsschutz zuständige Staatsanwalt des Bundes, Carlo Bulletti, werde beim NDB nachfragen und ihn dann laufen lassen. Weil gegen eigene Agenten nicht ermittelt wird. Das Pech von M. war dann allerdings, dass die deutsche Justiz aufgrund seiner Schweizer Aussagen ein Verfahren einleitete.

Laut deutscher Staatsanwaltschaft soll der NDB M. ein «Aufwandhonorar» von 90 000 Euro zugesagt und eine Monatspauschale von 3000 Franken bezahlt haben.

Wie der Prozess an der Hammelsgasse in Frankfurt ausgehen wird, scheint völlig offen. Dass die ganze Wahrheit und die Geheimdienstumtriebe ans Licht kommen, gilt als unwahrscheinlich. Fest steht derzeit nur, dass bis Ende Jahr elf Sitzungstermine anberaumt sind.