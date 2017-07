Wie schon mehrmals in den vergangenen Wochen sorgte auch die vergangene Nacht kaum für Abkühlung. Wie der Wetterdienst MeteoNews schreibt, war die Tropennacht besonders in Städten und in leicht erhöhten Lagen zu spüren.

Die höchste Temperatur wurde mit 22,4 Grad in Mühleberg-Stockenen BE gemessen, auch in Vevey VD war es knapp über 22 Grad warm. Zahlreiche weitere Stationen in der ganzen Schweiz registrierten Temperaturen über der 20-Grad-Marke.

Sommerlich geht es auch tagsüber weiter. So werden wieder verbreitet Höchsttemperaturen von 30 bis 32 Grad erwartet, im Süden gar 34 Grad.

Die Nacht auf Sonntag dürfte ebenfalls nur wenig Abkühlung bringen, eine weitere Tropennacht an vielen Stationen ist wahrscheinlich. Erst am (morgigen) Sonntag steigt die Gewitterneigung nach schwülwarmen bis -heissen 26 bis 30 Grad verbreitet an.