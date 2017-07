Durchhaltevermögen. Das ist so ein Wort, das Adolf Ogi oft benutzt. Er ermunterte damit in seiner Zeit als Bundesrat (1987 – 2000) die Bevölkerung, immer wieder sich selbst und heute vor allem Jugendliche, die ihren Weg noch vor sich haben.

Sich selbst sieht er dabei als Vorbild, er, der Kandersteger ohne akademische Bildung. «Jugendlichen, die vielleicht nicht an die Uni gehen können, soll das ein Ansporn sein», sagt er in der Sendung «TalkTäglich» auf Tele Züri zu Moderator Markus Gilli. Wer kämpfe, Wille und Durchhaltevermögen habe, der könne trotzdem sogar Bundesrat werden.

«Am Anfang hat man mir gesagt, ich sei nicht fähig, intellektuell nicht in der Lage, dieses Amt zu übernehmen», blickt Ogi zurück. Das habe schon geschmerzt. Und: «Da muss man sich schon fragen, ob man wirklich in dieses Amt gehen will, wenn man als dumm abgeschrieben wird.»