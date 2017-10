Stattdessen ortet Ogi Sparpotenzial in der Bundesverwaltung. «Die Schweiz muss grosse Herausforderungen annehmen, um nicht in eine Lethargie zu verfallen», sagt der ehemalige Sportminister. Zudem könne die Schweiz das Internationale Olympische Komitee zu einer Umkehr zwingen: «Weg von Gigantismus und Korruption zurück zur Idee von Pierre de Coubertin», sagt der ehemalige Sportminister. Etwas ungläubig fügt er an: «Eine negative Haltung von Albert Rösti würde mich überraschen.»

«Ohne Sicherheit ist alles nichts»

Der SVP-Präsident bekräftigt aber die Haltung der Partei. «Sicherheit ist nicht alles, aber ohne Sicherheit ist alles nichts», sagt Albert Rösti. Man könne schon über die Olympischen Spiele reden, aber zuerst müsse die Finanzierung der Luftverteidigung gesichert sein. Grosse Differenzen zum eigenen Bundesrat sieht der SVP-Chef dabei nicht: «Ich bin sicher, dass für Parmelin die Beschaffung von Kampfjets ebenfalls Priorität hat.»

Der Aargauer Nationalrat Maximilian Reimann betont zwar seine grosse Verbundenheit zum Sport, doch auch er teilt die Position seiner Partei: «Ein Mammutereignis wie die Olympischen Spiele ist nichts für die Schweiz. Als Kleinstaat müssen wir uns auf die Durchführung von Welt- und Europameisterschaften konzentrieren.»