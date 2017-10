«Verhältnisse wie im Mittelland»

«Viele Vogelarten, die Mitte des letzten Jahrhunderts das Mittelland räumten, fanden in den höheren Lagen ein Rückzugsgebiet» sagt Ornithologe Birrer. Heute schrumpfen ihre Bestände auch im Jura und in den Alpen – zum Beispiel das Braunkehlchen, das nur noch im Berggebiet vorkommt. Oder die Heidelerche, die in den vergangenen 20 Jahren rund ein Drittel ihres jurassischen Brutgebiets verloren hat. «Bis auf 1400 Meter über Meer haben wir heute schon Verhältnisse wie im Mittelland», konstatiert Birrer. Auch Andreas Meyer von der nationalen Fachstelle für Reptilien- und Amphibienschutz (karch) bereitet die schleichende Veränderung Sorge: «Der Verlust von Lebensraum setzt sich mit der neuen Agrarpolitik unvermindert fort.»

Eigentlich paradox, denn exakt diese neue Agrarpolitik will eigentlich die Ökologisierung der Landwirtschaft vorantreiben. Neue Instrumente wie Landschaftsqualitäts- und Biodiversitätsbeiträge sollen Leistungen der Bauern zugunsten der Artenvielfalt besser abgelten. Doch: «Entgegen der landläufigen Meinung werden ökologische Werte durch die Direktzahlungsverordnung nicht geschützt», sagt Reptilienschützer Meyer. Kleinstrukturen gelten als unproduktive Flächen. Übersteigen sie 1 Prozent der Gesamtfläche (was im Berggebiet meistens der Fall ist), werden sie buchhalterisch abgezogen. Das heisst: der Bauer erhält weniger Geld, auch wenn diese Landschaftselemente einen hohen ökologischen Wert aufweisen. Die Verordnung fördert also geradezu, dass Kleinstrukturen eliminiert werden, obschon deren Erhalt von den Biodiversitätsvorgaben des Bundes explizit gefordert wird – ein Widerspruch. «Es ist stossend, dass der Staat viel Geld in die Ökologie investiert, durch falsche Anreize zugleich aber der Lebensraum vieler Arten verloren geht», folgert Meyer.