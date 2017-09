In St. Gallen wurde ein Weg gewählt, bei welchem der Kanton einen Teil der Kosten dieser betreuten Wohnformen übernimmt. Auch andere Kantone, etwa Graubünden, bezahlt einen Teil an diese Wohnformen. «Es wäre wünschenswert, wenn in einer künftigen Gesetzesrevision auch der Bund klar festlegt, wie betreutes Wohnen definiert wird und wie es mittels Ergänzungsleistungen auch für weniger begüterte Menschen ermöglicht werden kann», so Klöti.

Die Ergänzungsleistungen sind zu einem immer bedeutenderen Zweig der sozialen Sicherheit geworden. Sie sollen denjenigen die Existenz sichern, die von den Renten der ersten und zweiten Säule zusammen nicht leben können, sofern sie nicht noch über entsprechendes Vermögen verfügen. Früher wurden kaum Ergänzungsleistungen beantragt. In den ersten Jahren nach der Einführung wurde das Instrument von der Bevölkerung kaum genutzt.

Heute beziehen 12,5 Prozent der Rentner Ergänzungsleistungen, also faktisch jeder Zehnte. Entsprechend haben sich die Ausgaben in den letzten fünfzehn Jahren von 2,3 Milliarden Franken auf 4,9 Milliarden Franken mehr als verdoppelt. Mehrheitlich sind dies Kantonsausgaben. Entsprechend ist der Druck von dieser Seite hoch, die aktuelle Revision der Ergänzungsleistungen durchzubringen. «Für uns ist wichtig, dass die Ausgaben nicht im gleichen Mass steigen wie in den vergangenen Jahren», sagt Martin Klöti.

Derzeit wird das System der Ergänzungsleistungen revidiert. Es ist neben der Altersreform 2020 eine weitere grosse Reform eines Sozialwerks, das unter der zunehmenden Alterung der Gesellschaft ächzt. Insbesondere soll eingeschränkt oder verunmöglicht werden, dass Neurentner aus dem obligatorischen Bereich der Pensionskasse Kapital beziehen können.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben nämlich gezeigt, dass viele Kapitalbezüger später – nachdem das Kapital aufgezehrt wurde – auf Ergänzungsleistungen zurückgreifen müssen. Ein anderer Teil der Revision betrifft die Anpassung der Mietzinsmaxima. Über 40 000 EL-Beziehende bezahlen Mieten, die über dem anrechenbaren Maximum liegen.

Politik hat den Ball übernommen

Gut möglich, dass sich demnächst das Parlament im Rahmen der Revision der Ergänzungsleistungen auch mit dem betreuten Wohnen beschäftigen muss. Die nationalrätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK-N) hat vor zwei Wochen beschlossen, dass sie prüfen möchte, inwiefern das betreute Wohnen im Alter bei der Berechnung der EL berücksichtigt werden könnte, damit unterstützungsbedürftige Menschen nicht gleich in ein Pflegeheim eintreten müssen.

Dazu sagt die Solothurner SP-Sozialpolitikerin und SGK-N-Mitglied Bea Heim: «Viele Menschen möchten im Alter so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben, auch wenn sie auf die eine oder andere Hilfeleistung angewiesen sind. Oft ist dies auch kostengünstiger als ein Heimeintritt. Nun gilt es zu prüfen, wie das «Betreute Wohnen» im Rahmen des EL-Bedarfs zu definieren und zu berechnen wäre.» Mit einem solchen Schritt würde auch dem Wandel der Lebensformen im Alter entsprochen. Wenn damit auch noch EL-Kosten eingespart werden könnten, sei dies umso besser.

Noch gibt es also gesetzliche Hürden zu überwinden. Dann entsteht womöglich eine neue Nachfrage und ganz ein neuer Markt für private Anbieter, wie Senevita oder Tertianum. Bisher haben sie vor allem bisher Luxuswohnungen für vermögende Rentner gebaut. Künftig würde wohl mehr Wohnraum für den Mittelstand entstehen. «Natürlich würden wir sicher auch in diesem Bereich tätig werden, sobald das Gesetz eine Förderung von betreutem Wohnen erlaubt.

Es gibt jedoch auch Gemeinden und andere öffentliche Institutionen, die bereits aktiv geworden sind, die auch weiterhin aktiv sein werden», sagt Tertianum-CEO Luca Stäger. Wichtig sei ihm die Tatsache, dass die öffentliche Hand massiv sparen könne. Denn es bräuchte weniger Pflegebetten und die Dauer des Aufenthalts eines Betagten im Pflegeheim verkürzte sich.