Bashkim L. wurde wegen dieser Tat verurteilt: Am 11. Mai 2013 gegen 23.50 Uhr wurde ein Italiener mit kosovarischen Wurzeln in Frasses erschossen. Zwei Personen eröffneten das Feuer gegen den Mann, als dieser vor der Garage seines Hauses stand. Er war gerade am Steuer seines Autos, zusammen mit seiner Frau, 21 Jahre alt, und seinen vier Kindern, zu Hause angekommen.

Bei der Tötung soll es sich um einen Racheakt im Zuge einer langjährigen und blutigen Fehde zweier kosovarischen Familienclans handeln.

Zwei mutmassliche Täter wurden festgenommen, darunter Bashkim L. Sie wurden erstinstanzlich zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Die zweite Person befindet sich immer noch in Haft. Die Beschuldigten haben Einsprache gegen das Urteil erhoben und bestreiten immer noch, die Täter des Tötungsdelikts zu sein.

Ihr Fall hätte eigentlich im vergangenen März in zweiter Instanz vom Freiburger Kantonsgericht beurteilt werden sollen. Dieses wies den Fall an die Staatsanwaltschaft zurück, um zusätzliche Untersuchungen durchzuführen. Die beiden Angeschuldigten hätten neue Elemente ins Spiel gebracht, so die Begründung.

Der andere mutmassliche Täter befindet sich nach wie vor in Haft, wie die Freiburger Kantonspolizei in ihrer Mitteilung bekannt gab. (az/sda)