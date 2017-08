Insgesamt kommt dies einer vergebenen Chance gleich. Die extrem tiefen Zinsen haben einen Investitionsboom in Mietwohnungen ausgelöst. Doch: «Es hat sich leider gezeigt: Viele Zentren sind bislang noch nicht so weit, so viel Wohnraum zu erstellen, wie es die Nachfrage erfordern würde.» Auch wenn das Volk eigentlich 2014 für ein neues Raumplanungs-Gesetz und damit für dichteres Bauen gestimmt habe.

Die Nähe zu Zentren wäre gefragt. Das verdeutlichen zum Beispiel die Unterschiede im Kanton Aargau. In der Stadtgemeinde Aarau wird viel gebaut, es werden viele Wohnungen ausgeschrieben. Und diese finden jeweils recht schnell Mieter. Mitte 2016 waren lediglich 1,4 Prozent aller Wohnungen leer.

«Aarau hat gute Verkehrsverbindungen nach Zürich. Das hält die Nachfrage hoch», sagt Schnorf. Auch in anderen Aargauer Gemeinden kommen viele neue Wohnungen auf den Markt, finden jedoch oft lange keine Mieter. Entsprechend stehen dort bis zu 5 Prozent aller Wohnungen ganz leer, und über 10 Prozent aller Wohnungen werden angeboten.

Es ist nicht so, dass die Mieter nichts hätten von den massiven Bauinvestitionen in neue Mietwohnungen. «Die Mieten sind inzwischen selbst in den Zentren am Sinken, auch wenn sie dort noch immer hoch sind», sagt Schnorf. Aber es wäre mehr möglich gewesen. «Nun ist im Markt für Mietwohnungen teils passiert, was für eigentlich für Eigenheime befürchtet wurde.»

Raiffeisen-CEO Gisel warnt

Es würden zu viele Eigenheime gebaut, und dies teils an den falschen Ort, so die Sorge. Steigende Zinsen würden dann einen Preissturz bewirken. «Stattdessen sinken nun die Mieten», sagt Schnorf. «Weil zu viel gebaut wurde und teils an der Nachfrage vorbei. Und natürlich weil die Zuwanderung nachgelassen hat und damit der Bedarf an Wohnungen.»

Der Investitionsboom in neue Mietwohnungen geht abseits der grossen Zentren mittlerweile zu weit. Darauf deuten auch die jüngsten Statistiken zu leerstehenden Wohnungen hin. In Zürich, Aargau, Luzern und Waadt nahmen die Leerstände im Jahr 2017 weiter zu. Diese Kantone haben bereits Zahlen veröffentlicht, schweizweite Zahlen gibt es erst Mitte September.

Die bisherigen Zahlen bestätigen den Trend: «Abseits der Zentren sind die Leerstände erneut deutlich gestiegen. Zwar nicht beschleunigt, aber doch abermals um rund 10 Prozent», sagt der Raiffeisen-Ökonom Alexander Koch. Damit bestätige sich, dass es keine Unterversorgung an Mietwohnungen mehr gebe. «Nun haben wir in immer mehr Regionen eine Überversorgung.»