Der geplante Abenteuertrip in die kommunistische Utopie Pjöngjangs? Den können reiselustige Amerikaner wieder aus ihren Agenden streichen. Grund dafür: In der Nacht auf Donnerstag erliess das US-Aussenministerium ein Reiseverbot für Nordkorea. Ab dem 1. September dürfen Amerikaner offiziell nicht mehr in das Land reisen, es sei denn, sie beantragen zuvor eine Spezialbewilligung bei der Regierung.

Ministeriumssprecherin Heather Nauert, die den Entscheid verkündete, begründete das Ausreiseverbot mit der «Besorgnis, dass Amerikaner in Nordkorea willkürlich verhaftet und für lange Zeit weggesperrt» werden könnten.

15 Jahre Haft wegen Poster

Ausschlaggebend für den radikalen Entscheid war der Tod von Otto Warmbier im vergangenen Juni. Der 22-jährige Student aus dem US-Bundesstaat Ohio wurde im März 2016 in Pjöngjang verhaftet und zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt, weil er angeblich in einem Hotel ein Propaganda-Plakat mitlaufen lassen wollte.