Dabei soll auch auf besondere regionale Bedürfnisse Rücksicht genommen werden. Dieses Ziel will der Ständerat mit einer Anpassung der Service-public-Kriterien in der Postgesetzgebung erreichen. Entsprechende Vorschläge erwartet er vom Bundesrat innerhalb eines Jahres. Es sei am Gesetzgeber, zu entscheiden, welche Bedeutung der Service public haben solle, sagte Paul Rechsteiner (SP/SG).

Wo der Schuh drückt, hatte die KVF in Anhörungen mit den Kantonen ermittelt. Stefan Engler (CVP/GR) fasste die Ergebnisse zusammen: Gefordert seien Transparenz über künftige Pläne der Post, eine Langfriststrategie für das Poststellennetz, eine bessere Abstimmung der Angebote auf die Bedürfnisse der Kunden, den Einbezug regionaler Kriterien und die Überprüfung der Erreichbarkeitskriterien.

Bedürfnisse und Markt

"Es gibt die Bedürfnisse, und es gibt den Markt", gab Post-Ministerin Doris Leuthard zu bedenken. Die Post sei mit enormen Erwartungen konfrontiert. Unter anderem müsse sie Geld verdienen. Die Postverliere in dem Bereich schon heute 200 Millionen Franken pro Jahr.

Wenn die Politik beim heutigen Poststellennetz bleiben wolle, seien es 300 Millionen oder 400 Millionen Franken. "Das kann man tun", sagte Leuthard. Dafür müsse die Politik die Verantwortung übernehmen. Leuthard erinnerte daran, dass eine Arbeitsgruppe bereits über eine Regionalisierung der Kriterien nachdenke.

Der Ständerat nahm die Motion mit 31 zu 5 Stimmen bei 6 Enthaltungen an. Diese geht nun an den Nationalrat.