Im Kindergarten darf sich Anna* nicht frei bewegen. Sie darf nicht an der Tauschbörse der Znünis mithandeln. Für das Mädchen gelten andere Regeln. So will es Claudia*, ihre Mutter: Anna dürfe nicht allein aufs WC, nicht allein Treppenlaufen, kein Essen probieren. «Rigid» sei dies, hält die Kindergärtnerin fest. Sie sieht Anna weniger als ihre anderen Schützlinge. Das Mädchen ist häufig krank, kommt zu spät in den Unterricht.

Nach Annas ersten vier Monaten im Kindergarten warnt die Lehrerin. Bei der Basler Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) fordert sie Hilfe an: Das Mädchen sei zwar kognitiv stark, zeige aber eine verzögerte Entwicklung.

"Dringend Hilfe"

Die Kesb kennt Anna bereits, wie aus einem Gerichtsurteil hervorgeht. Als sie vier Jahre alt war, hatte die Krippenleiterin Alarm geschlagen. Das Kind brauche «dringend Hilfe». Die Mutter berichte über allergische Schocks, die in der Krippe aber nie auftreten. Anna wirke nach diesen geschilderten Vorkommnissen verstört und sei «in einem sehr schlechten Zustand».