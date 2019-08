Ein Rückzug der Fluggesellschaft Swiss vom Flughafen Lugano dürfte laut der "SonntagsZeitung" dem Airport einen weiteren Schlag versetzen. Erst habe die Fluggesellschaft Darwin Ende 2017 Konkurs angemeldet und die Flüge nach Genf eingestellt. Nun kündigte der Konzernchef der Swiss, Thomas Klühr, in einem Interview mit der Zeitung an, die Linienflüge seiner Fluggesellschaft zwischen Zürich und Lugano auf den Prüfstand zu stellen. Analog zum "Flugzug" zwischen Zürich und Basel könnte so eine Lösung auch für das Tessin gefunden werden, sagte der Manager.

Immer mehr Details über die Missstände beim Uno-Hilfswerk für Palästinenser UNRWA gelangen laut der "SonntagsZeitung" an die Öffentlichkeit. So Schreibt die Zeitung unter Berufung auf einen Bericht der internen Ethikkommission, das der Schweizer UNRWA-Chef Pierre Krähenbühl nicht nur für ein "toxisches Arbeitsklima" gesorgt habe, sondern er auch im Jahr 2015 eine Stelle für eine Geliebte als "Special Advisor" geschaffen habe.

Die Kritik an der Geldannahme von dem Tabakkonzern sei auch dem Zeitgeist geschuldet, erklärte der Bundesrat. Er stellte wiederum die Überarbeitung des Sponsoring-Reglements des Aussendepartements EDA in Aussicht. Gleichzeitig sagte Cassis in dem Interview, dass es der Zusammenhalt der vier Kulturen der Schweiz sei, der ihn umtreibe. Er als Tessiner wolle diese Entwicklungen genau beobachten. "Am 1. August achten alle die Vielfalt, den Rest des Jahren schauen wir weg", mahnte der Aussenminister im "SonntagsBlick".

Senioren rüsten sich für den Widerstand

Schweizer Senioren rüsten sich laut der "NZZ am Sonntag" für den politischen Widerstand. "Täglich werden Menschen in der Schweiz aufgrund ihres Alters diskriminiert, sei es am Arbeitsplatz, bei der Stellensuche, beim Arztbesuch, im Spital, auf Wohnungssuche oder beim Abschluss von Versicherungen", sagt der Schweizerische Seniorenrat, die politische Stimme der älteren Menschen in der Schweiz, in der Zeitung. Nun wollten die Senioren den Unmut darüber mit zwei Volksinitiativen in die Politik tragen.

Die erste stamme von einer breiten "Allianz gegen Altersdiskriminierung" und wolle allen Bürgern das Recht geben, gegen altersbedingte Diskriminierung zu klagen. Die zweite Initiative fordere eine Verbesserung der Betreuung von Menschen in fortgeschrittenem Alter. Sie wolle den Bund verpflichten, auch einfachere Betreuungsformen wie Hilfe im Alltag oder betreutes Wohnen zu finanzieren.

Sprunghafter Anstieg von Passagierklagen

Die Zahl der Beschwerden von Fluggästen beim Bundesamt für Zivilluftfahrt Bazl hat sich im vergangenen Jahr laut der "NZZ am Sonntag" praktisch verdoppelt. So beschwerten sich 7167 Fluggäste bei der Behörde. Auch in diesem Jahr erwarte das Bazl deutlich mehr als 6000 Passagier-Anzeigen. Als Auslöser für diese Entwicklung vermutet die Zeitung die Zunahme der Verspätungen im gesamteuropäischen Flugsystem.

Anders als EU-Fluggesellschaften verneinten aber Schweizer Airlines oftmals Forderungen nach Entschädigungen und stützten sich auf Schweizer Gerichtsurteile, welche die Passagieransprüche sehr restriktiv auslegten. Hilfe erhielten Schweizer Fluggäste in einer Reihe von Fällen allerdings vom Bazl, das Airlines trotz anderslautender Gerichtsurteile über den Verordnungsweg zu Kompensationszahlungen an Kunden auffordere.

St. Gallen und Tessin: Nur wenige Verfahren wegen Burkaverbot

Das im Tessin und in St. Gallen geltende Verhüllungsverbot für den öffentlichen Raum zeigt laut dem "SonntagsBlick" kaum Wirkung. Im Kanton St. Gallen, wo das Verbot seit Anfang des Jahres gilt, hätten Beamte noch keine einzige Busse ausgesprochen. Und im Tessin, wo das Burkaverbot bereits seit rund drei Jahren in Kraft ist, habe die Polizei im Jahr 2018 lediglich 24 Fälle registriert - wovon elf Verfahren allerdings vermummte Fussball- und Eishockeyfans betroffen hätten.