Im Jahr 2016 meldeten die Airlines dem Bundesamt für Zivilluftfahrt zwei Vorfälle mit aufsässigen Fluggästen pro Tag. Das sind 18 Prozent mehr als im Vorjahr.

Dass man inzwischen sehr schnell als renitent eingestuft werden kann, musste kürzlich eine Vielfliegerin erfahren, die in einer Swiss-Maschine abends von Zürich nach London reiste. Als sie fragte, ob es wohl noch einen freien Platz beim Gang gebe, eskalierte die Situation derart, dass sie bei der Ankunft von der Polizei am Gate abgeholt wurde, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet.

Die Frau macht nun geltend, sie sei öffentlich gedemütigt worden und habe gesundheitliche Probleme erlitten. Sie will gegen die Swiss klagen. Die Airline nimmt keine Stellung zum konkreten Fall.

Eine Sprecherin sagt: «Für die Swiss hat die Sicherheit an Bord höchste Priorität. Eine Gefährdung des Luftverkehrs muss unter allen Umständen verhindert werden.» Die Swiss trainiere und sensibilisiere daher das Personal vermehrt darauf, auffällige Passagiere bereits am Boden zu identifizieren.

Die Swiss folgt auch in der Luft einem genauen Protokoll, wann die Polizei eingeschaltet werden muss, etwa um die Personalien eines störenden Passagiers aufzunehmen.