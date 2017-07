In der Plastikbranche tobt ein erbitterter Streit: Es geht um die Frage, wie der Schweizer Kunststoffmüll von 780 000 Tonnen pro Jahr sinnvoll wiederverwertet werden kann. Der Dachverband Swiss Recycling, die Organisation Kommunale Infrastruktur (OKI) – eine Fachorganisation des Städte- und Gemeindeverbands – und die Grossverteiler Migros und Coop stellen sich hinter das etablierte PET-System.

PET-Sammlung bewährt sich

«Es geht nicht darum, Neues zu verhindern, sondern sicherzustellen, dass bewährte Recycling-Systeme nicht kaputtgemacht werden», sagte Christine Wiederkehr von der Migros unlängst zur «Nordwestschweiz». PET gilt als Paradebeispiel für einen geschlossenen Abfallkreislauf: Die Rückgabequote der Getränkeflaschen liegt bei 80 Prozent. Aus den jährlich 40 000 Tonnen entstehen grösstenteils wieder neue Flaschen. So weit so gut, nur landen alle anderen Kunststoff-Verpackungen in der Müll-Tonne.

Wie stehts mit anderem Plastik?

Gemeinden und private Player, wie die Thurgauer Firma Innorecycling AG, sind deshalb dazu übergegangen, flächendeckend Plastik aus den Haushalten einzusammeln. Statt in normale Kehrichtsäcke wandern Shampooflaschen, Tetrapacks, Joghurtbecher und Co. in einen gebührenpflichtigen Kunststoff-Sammelsack.