Wegen einem Defekt bei einem Kabel der elektrischen Installation des Hafens in La Neuveville am Bielersee sind am Montag zwei Frauen ums Leben gekommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass wegen dem Defekt der Strom bis zum See gelangen konnte, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilt.

Erste Abklärungen ergaben, dass sowohl im Geländer des Hafens als auch in dessen unmittelbarer Umgebung und bis zum See eine elektrische Verbindung bestand. Mehrere Personen gaben denn auch im Rahmen von Befragungen an, beim Versuch den Opfern zu helfen, einen Stromstoss erlitten zu haben. Zugleich liegen erste Ergebnisse des Instituts für Rechtsmedizinder Universität Bern vor, welche in die gleiche Richtung gehen.