Was ist bloss mit den SBB los? Immer wieder fallen Züge aus. Verspätungsmeldungen nehmen zu. Selbst am Nationalfeiertag schaffte es der Bundesbetrieb nicht, die Zürcher S-Bahn störungsfrei zu betreiben – obwohl am 1. August kein Pendlerverkehr zu bewältigen war. Im Zürcher Hauptbahnhof waren die S-Bahn-Gleise 41 bis 44 wegen eines Gleisschadens nur beschränkt befahrbar. Zugsausfälle und Verspätungen bis 22.30 Uhr waren die Folge.

«Das ist ja nicht normal, was die SBB derzeit bieten», stöhnt eine Pendlerin. Mehrfach hatten sich in den letzten zwei Wochen am Morgen die Züge aus Zürich verspätet. Immer wieder fuhr ihr der Bus vor der Nase weg – das verlängert den Arbeitsweg jedes Mal um eine Viertelstunde. Manchmal war der Zug nur ein paar Minuten zu spät, zuweilen aber mehr: Am Freitag, 21. Juli, kam der Interregio nach Basel mit 12 Minuten Verspätung an – offenbar wegen einer Türstörung. Am Montag waren es beim ICN nach Genf 20 Minuten. Am Dienstagabend bei der Heimfahrt gab ihr Regio-Express vollends den Geist auf. Zuerst hiess es in Aarau, die Abfahrt verzögere sich um ein paar Minuten. Später kam die Durchsage über Lautsprecher, der Zug falle aus: «Bitte alle aussteigen!». Ein Lokproblem – die Pendlerzeit verlängerte sich um eine halbe Stunde.

Die Liste der Störungen ist lang. An besagtem Dienstag verkehrten in Aarau 31 Züge mit mehr als drei Minuten Verspätung, ein weiterer Zug fiel ebenfalls aus. Das zeigt eine Auswertung der auf Opentransportdata.swiss zur Verfügung gestellten Rohdaten über die effektiv gefahrene Leistung der SBB an diesem Tag durch die «Nordwestschweiz». Betrachtet man die ganze Schweiz, so waren 98 Fernverkehrszüge, 139 Regionalzüge und 371 S-Bahnen an diesem Tag mit mehr als drei Minuten Verspätung unterwegs. 49 S-Bahnen und Regionalzüge fielen aus, von denen manche durch einen Ersatzzug mit neuer Zugsnummer ersetzt wurden.

Zürichbergtunnel zweimal blockiert

Ja, was ist bloss mit den SBB los? Innert dreier Tage war der Zürichbergtunnel gleich zweimal blockiert. Zuerst blieb am 17. Juli im morgendlichen Pendlerverkehr eine S-Bahn im Tunnel kurz vor dem Bahnhof Zürich-Stadelhofen stecken. Eine Stunde später konnten die Passagiere über die vordersten Türen aussteigen, nachdem es gelungen war, die Komposition ein paar Meter vorwärtszubewegen. Zwei Tage später war eine technische Störung an der Bahnanlage schuld. Während einer Stunde müssen zwei S-Bahn-Linien umgeleitet werden. Nicht überall klappt es mit der Information der Reisenden. In Winterthur sah man in der zweiten Juliwoche ratlose Passagiere auf dem Perron, als eine S-Bahn ausfiel. «Es gab keine Lautsprecherdurchsage, der Zug wurde auf den Displays im Bahnhof einfach plötzlich gelöscht und schon war für die Verantwortlichen der Fall erledigt», sagt Marcel Burlet, Zentralsekretär von Pro Bahn, der Interessenvertretung der Kunden im öffentlichen Verkehr.