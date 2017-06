Der Kanton Bern besitzt in Moutier Liegenschaften mit einem geschätzten Gebäudeversicherungswert von 47,5 Mio. Franken. Wie dieser Besitz in den Kanton Jura übergehen soll, muss im interkantonalen Konkordat zur Abwicklung des Kantonswechsels von Moutier geregelt werden, auf dessen Abschluss sich die beiden Kantone verpflichtet haben

Zu den Liegenschaften des Kantons Bern gehört ein Polizeigebäude, die Staatsanwaltschaft, Gebäude der Wasser- und Abwasserversorgung, die Steuerverwaltung, das Regionalgefängnis, das Gericht sowie das Berufsbildungszentrum des französischsprachigen Teils des Kantons Bern (Ceff).

Auch gehören dem Kanton Bern auf Gebiet von Moutier 8,7 Kilometer Staatsstrassen. "Der Kanton Bern wird sich in den Verhandlungen loyal, aber auch entschlossen verhalten", sagte schon am Sonntagabend an der Medienkonferenz der Kantonsregierung in Moutier der Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg.