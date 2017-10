Herr Levrat, sind Sie ein Feminist?

Christian Levrat: Ja, und stolz, die einzige feministische Bundesrats-Partei zu präsidieren.

Die SP stimmt bei Bundesratswahlen aber oft gegen bürgerliche Frauen-Kandidaturen.

Wir haben mit Eveline Widmer-Schlumpf, Ruth Metzler und Doris Leuthard auch schon bürgerliche Frauen gewählt. Was wir aber nicht machen, ist automatisch eine Alibi-Kandidatur der Bürgerlichen zu unterstützen, wie das bei Isabelle Moret der Fall war.

Die Freisinnige Karin Keller-Sutter war keine Alibi-Kandidatur.

Da gebe ich Ihnen recht: die Wahl von Johann Schneider-Ammann erwies sich aus heutiger Perspektive als nicht ideal angesichts seiner negativen Bilanz.

Setzt die SP bei der nächsten FDP-Vakanz auf Karin Keller-Sutter?

Mal sehen, ob sie Kandidatin wird. Ich erlebe sie in vielen Kommissionen und halte sie für durchaus fähig.

Würden Sie auch eine Kandidatur von Magdalena Martullo-Blocher (SVP) unterstützen?

Das wäre eine politische Provokation. Sie politisiert am ultrarechten Rand. Das wäre, wie wenn wir Juso-Präsidentin Tamara Funiciello aufstellen würden.

Die SP-Frauen werfen Ihrer Partei vor, dass prestigeträchtige Ämter überdurchschnittlich oft von Männern besetzt werden. Hat die SP ein Frauenproblem?

Nein, aber wir dürfen uns auf dem Erreichten nicht ausruhen. Wir sind diejenigen, die das kleinste Frauenproblem haben. Das SP-Parteipräsidium besteht aus drei Männern und sechs Frauen. 57 Prozent der Parlamentsfraktion und die Hälfte aller Regierungsräte sind bei uns weiblich. Doch auch wir können noch Fortschritte erzielen. Effektive Gleichstellung beginnt in den Sektionen und Gemeinden. Die Ungleichstellung der Frau findet aber auf der bürgerlichen Seite statt. Die CVP hatte 2007 im Parlament einen ähnlichen Frauenanteil wie wir, heute liegt sie 20 Prozentpunkte darunter.

Die SP-Frauen verlangen, dass bei einer Vakanz im Fraktions- oder Parteipräsidium eine Position von einer Frau eingenommen wird. Die Geschäftsleitung will bloss eine Kann-Formulierung. Warum?

Eine absolute Formulierung wäre nicht schlimm. Es gäbe aber das praktische Problem, dass die Wahlgremien nicht die gleichen sind. Der Präsident wird vom Parteitag gewählt, der Fraktionsvorsitzende von der Fraktion. Aber klar: Wünschenswert wäre es, wenn eines der Ämter weiblich besetzt wäre. Es lässt sich aber nicht erzwingen.

Parteipräsident gilt als Verschleissjob. Hätten Sie diesen Job so lange machen können, ohne ein eher traditionelles Familienmodell zu leben?

Meine Frau arbeitet zu 50 Prozent als Lehrerin. Ich kümmere mich mindestens einen Tag in der Woche um meine drei Kinder. Es stimmt aber, dass ich mich ohne das Einverständnis meiner Frau nicht so stark in der Politik engagieren könnte.

Die 35-Stunden-Woche soll den Frauen helfen, glaubt die SP. Frankreich hat schlechte Erfahrungen damit gemacht – Macron will sie faktisch ausser Kraft setzen. Weshalb dieser Griff in die Mottenkiste?

Das Problem in Frankreich ist nicht die 35-Stunden-Woche. Das Problem ist – und da haben die Rechten für einmal recht – der viel zu starre Arbeitsmarkt, der Neueinstellungen erschwert. Auch unverdächtige Ökonomen bestätigen aber, dass die Digitalisierung Spielraum schafft für eine Reduktion der Arbeitszeit oder die Erhöhung der Lohnsumme. Unsere Aufgabe ist es, zu schauen, dass die Arbeitswelt 4.0 allen zugutekommt.

Die Juso fordern sogar eine 25- Stunden-Woche. Radikal ist auch deren 99-Prozent-Initiative. Wie lange kann es sich eine Bundesratspartei leisten, von derart radikalen Elementen getrieben zu werden?

O. k., die 25-Stunden-Woche geht zu weit. Diese Forderung ist sogar kontraproduktiv, denn sie hat mit der Realität nichts mehr zu tun. Aber bei der 99-Prozent-Initiative liegen die Jungsozialisten goldrichtig. Die Rechte soll uns einmal erklären, warum Arbeit zu 100 Prozent, Kapitalgewinne aber kaum besteuert werden. Selbst der IWF hat diese Woche eine höhere Besteuerung der Superreichen gefordert.

Die Sotomo-Analyse hat ergeben, dass die AHV-Vorlage wegen der 70 Franken gescheitert ist. Hat sich die Linke verspekuliert?

Sotomo hat die Frage mit einer rechten Brille gestellt. Die 70 Franken sind nicht als Ausbau der AHV für sich allein gestanden, sondern als Kompensation für die Einbussen in der zweiten Säule. Diesen Meccano konnten wir zu wenig erklären. Für die Bürgerlichen war es jedoch ein Pyrrhus-Sieg. Er gibt ihnen momentan etwas Prestige. Aber ihre Vorschläge sind nicht mehrheitsfähig. Einen echten Plan B haben sie aber nicht, wie wir die letzten zwei Wochen gesehen haben.

Eine AHV-Reform ohne die 70 Franken?

Es braucht zwingend eine Stärkung der AHV. Das kommt für uns nicht infrage, denn alles andere wäre eine Rentensenkung, da die Senkung des Umwandlungssatzes nicht kompensiert würde.

War es nicht etwas naiv zu glauben, alleine mit der CVP eine so wichtige Vorlage durchzubringen? Ohne Support der FDP?

In der Schweiz braucht es eigentlich drei Parteien, um eine Reform durchzubringen. Mich hat überrascht, wie orientierungslos die FDP bei der wichtigsten Vorlage der Legislatur war. Sie weiss bis heute nicht, was sie eigentlich will. Ich bin gespannt, was sie auf den Tisch legen wird.