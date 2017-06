In der Jungfrau-Bahn ist der Terror weit weg – und doch nah. Zum Beispiel in den Köpfen von Jim (58), Julie (52), Nicole (22) und Nathalie (20), einer Familie aus einem Küstenstädtchen in Florida. Sie waren diese Woche in Paris im Hotel, bereit, die Notre-Dame zu besuchen. Da blinkte auf Jims Handy eine Terrorwarnung auf. Draussen heulten Sirenen.

In einem anderen Zugsteil sitzt Anna Han (23) aus Südkorea. Sie stand kurz zuvor auf der Tower Bridge, als auf der benachbarten London Bridge die Sirenen losgingen. Sie kehrte zurück in ihr Guesthouse.

Der Terror begleitet diese Touristen, die das Jungfraujoch besuchen. Aber er kann sie nicht aufhalten. Die Südkoreanerin Han ging am Abend der Attacke einfach früh schlafen. Es war der einzige Kompromiss, den sie auf ihrer Reise wegen des Terrors machte.

Die Familie des Amerikaners Jim ging wenig später dann doch noch zur Notre-Dame. Die Spuren der Bluttat waren bereits weggewischt. Tochter Nathalie sagt: «Wenn wir unsere Reise dem Terror anpassen, könnten wir nirgends mehr hingehen – ausser vielleicht in die Schweiz.»

Ausser vielleicht in die Schweiz. Das Land profitiert vom Ruf als friedliche Insel in Europa.

Markus Berger von «Schweiz Tourismus» sagt: «Die chinesischen Reiseveranstalter haben uns signalisiert: Die Schweiz ist diesen Sommer wieder gut gebucht.» Auch die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich erwartet, dass die Chinesen in alter Stärke zurückkommen. Tourismusspezialist Florian Hälg sagt: «Wir gehen davon aus, dass die chinesischen Gästezahlen dieses Jahr wieder besser sein werden.» Den Engpass bei der Vergabe von Touristen-Visa habe das schweizerische Aussendepartement gelöst.

Erfahrungsgemäss würden sich die Gästezahlen nach Anschlägen schon eine Saison später normalisieren. Die neusten monatlichen Übernachtungszahlen würden auf eine Rückkehr zu den hohen Wachstumsraten hindeuten.

Die Terrorkrise von 2016

Im vergangenen Sommer reagierten die Touristen sensibler auf den Terror als 2017. Die Anschläge in Paris holten damals die Schweiz ein. Viele Chinesen hatten das Land zusammen mit Rom und Paris pauschal gebucht und wichen damals in Scharen aus. Schweiz-Tourismus-Sprecher Berger sagt: «Die Reisen wurden teils abgesagt, teils in Zentraleuropa gemacht; in Prag, Budapest, Wien.» In der Schweiz brachen die chinesischen Gästezahlen ein, ein wichtiger Wachstumstreiber fiel aus.

Auf dem Jungfraujoch hallte Paris nach. Die Buchungen von asiatischen Gästen gingen um über dreissig Prozent zurück. Patrizia Bickel, Sprecherin der Jungfraubahnen, sagt: «Mit Paris wurde der Hotspot jeder Europareise getroffen. Wir verfolgen seit vielen Jahren mit unserer Marke ‹Jungfrau – Top of Europe› die Strategie, dass zu einer Europareise neben Paris auch das Jungfraujoch gehört.» Vor einem Jahr funktionierte diese Werbung nicht.

Nach dem Anschlag in Brüssel im März 2016 gingen die Buchungen erneut zurückgegangen. Es folgten die Anschläge von Nizza, München und Nürnberg. Bickel sagt: «Somit blieb Westeuropa in regelmässigen Abständen in Verbindung mit dem Terror im Gespräch. Dies führte schnell zu einer Verlagerung.»

Der Start ins Jahr 2017 stimmt die Betreiber der Jungfraubahnen nun jedoch zuversichtlich. Bis Mitte Mai wurden 250 000 Besucher gezählt, fast zwanzig Prozent mehr als im Vorjahr. Dazu hätte ein starker Anstieg von Gruppenreservationen beigetragen. Asiaten machen rund 70 Prozent der Gäste aus.

Das Land in der Glaskugel

Im einem speziellen Raum auf dem Jungfraujoch, angeschrieben mit «Alpine Sensation», hauchen Asiatinnen und Inderinnen an die Scheiben einer Glaskugel und drücken Kussmünder darauf. In der Kugel eine gepuderte Schweizer Winterwelt. Die Schweiz ist für diese Touristen eine heile Welt innerhalb Europa mit der Jungfrau als Höhepunkt. Der Tourismus reagiert auf den Terrorismus wie die Welt in der Schneekugel. Nach einem kurzen Sturm rieselt das Geschäft wieder wie zuvor.

Vor der Kugel steht Ken Yong (53) aus Singapur mit einer Fahne in der Hand und genehmigt seinen 20 Touristen einen Stopp. Er ist Reiseleiter von «EU Holidays» und musste einige Landsleute vor der Buchung beruhigen: «Es gibt in Asien auch Terror, zum Beispiel in Malaysia oder Indonesien. Nur hat man sich dort daran gewöhnt.» Für Europa sind die Schreckensmeldungen neu, doch auch daran würden sich die Asiaten gewöhnen. Yong ändert das Programm nur marginal: «In Paris und London versuchen wir, Menschenmengen zu meiden.»