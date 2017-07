Es ist einer der gröberen mutmasslichen Korruptionsfälle in der Bundesverwaltung der letzten Jahre: die Bestechungsaffäre im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) im Departement von Bundesrat Johann Schneider-Ammann (FDP).

Im Zentrum der Affäre, bei der es um langjährige Vetternwirtschaft und angebliche Bestechungszahlungen in Millionenhöhe geht, steht der ehemalige IT-Ressortleiter des Seco. Er vergab immer den gleichen Firmen freihändig Aufträge und erhielt dafür im Gegenzug mutmasslich Geschenke und Geld.

Verfahren ausgedehnt

Dieser Fall weitet sich jetzt zu einer Art Monsterverfahren aus. Bekannt war zuletzt, dass die Bundesanwaltschaft gegen vier Beschuldigte ermittelte, die vorübergehend auch verhaftet worden waren. Nun hat sie die Ermittlungen auf weitere Personen ausgedehnt: «Das Verfahren wurde in der Zwischenzeit von vier mutmasslich beschuldigten Personen auf sechs weitere Personen ausgedehnt», hält der Kommunikationsdienst der Bundesanwaltschaft auf Anfrage der «Nordwestschweiz» fest. Und weiter: Die «Auswertung der Unterlagen» sei inzwischen «mehrheitlich abgeschlossen».

Zur weiteren Dauer des Verfahrens, das bereits Anfang 2014 eröffnet wurde, legt sich die Strafverfolgungsbehörde nicht fest: «Da Strafverfahren dynamische Prozesse sind, können wir keine Prognosen über den weiteren Verlauf machen.» Ebenso wenig äussert sich die Bundesanwaltschaft dazu, auf welche Personenkreise sie die Ermittlungen ausgedehnt hat. Die bisherige Untersuchung richtete sich namentlich gegen Beat F., den ehemaligen Ressortleiter, sowie gegen Vertreter von zwei Informatik-Unternehmen, die von den Aufträgen profitierten und sich mutmasslich erkenntlich zeigten.

Schmiergeld auf Sperrkonto?

Bundesrat Schneider-Ammann hatte bereits Anfang 2014, als die Affäre platzte, beim Zürcher Rechtsanwalt Urs Saxer eine Administrativuntersuchung in Auftrag gegeben. Diese zeigte, teilweise gestützt auf erste Erkenntnisse der Bundesanwaltschaft, Gravierendes auf. Demnach hatte der IT-Leiter «Leistungen vielfältiger Art» erhalten. So war für ihn ein Sperrkonto eröffnet worden, auf dem die Vertreter einer Informatikfirma für den IT-Leiter Geld deponierten. Über das Konto, das ein Treuhänder verwaltete, sollte der IT-Mann zu einem späteren Zeitpunkt verfügen können. Der Chefbeamte erhielt zudem Zuwendungen wie Elektronikgeräte, Einladungen zu Sportveranstaltungen, Helikopterflüge und weiteres mehr.

Mangelhafte Kontrolle

Erwirkt hatte der Mann diese Gefälligkeiten dadurch, dass er jahrelang sämtliche Aufträge freihändig an die immer gleichen Firmen vergab, wie Saxer feststellte: «Die Normen des Beschaffungsrechts wurden von 2006 bis 2012 systematisch nicht eingehalten, ja recht eigentlich negiert.» Der Seco-Fall zeigt, ähnlich wie das 215-Millionen-Desaster der Hochseeflotte (wo Schneider-Ammann ebenfalls eine Administrativuntersuchung einleitete)einen erschreckenden Mangel an Kontrolle beim Bund auf. «Sicherlich spielen persönliches Fehlverhalten, Pflichtvergessenheit und wahrscheinlich auch eine gewisse kriminelle Energie eine Rolle», so Saxer zum Seco-Fall. Aber: «Wenn derartige Vorkommnisse in einer öffentlichen Verwaltung über Jahre hinweg derart geschehen konnten, dass sie erst als Folge einer Medienberichterstattung zutage treten konnten, dann müssen die Ursachen tiefer liegen.» Der IT-Leiter konnte nach Belieben schalten und walten.

Erstes Verfahren verlief im Sand

Dabei gab es längst Hinweise, dass etwas nicht stimmt. Gegen den IT-Ressortleiter hatte die Bundesanwaltschaft 2005 sogar eine Strafuntersuchung wegen Verdachts auf ungetreue Geschäftsfüh- rung und Sich-bestechen-Lassens eröffnet. Aber später zur Verwunderung einiger Beobachter mangels Beweisen eingestellt. Im Raum stand damals, dass er persönlich Geld von IBM erhalten habe. «Verdächtig waren diverse Geldeinzahlungen auf sein privates Konto sowie auf das Konto seiner Partnerin. Indes war er in der Strafuntersuchung offensichtlich in der Lage, die Herkunft dieser Gelder zu erläutern, sodass das Verfahren nach knapp zwei Jahren ergebnislos formell eingestellt wurde», hielt Anwalt Saxer in seiner Untersuchung dazu fest.

Es gilt für alle die Unschuldsvermutung.