Stichwort USA. Sie arbeiten seit Herbst mit dem amerikanischen Internet-Riesen Google zusammen, bieten mit Ihrer Online-Tochterfirma Bedfinder Hotelbetten über das Reiseportal der Suchmaschine an. Mit welchem Erfolg bisher?

Wir sind sehr zufrieden. Das Geschäft wächst exponentiell, nicht zuletzt, weil wir inzwischen auch mit dem Reiseportal Trivago kooperieren, wie bei Google in den Märkten USA und Grossbritannien. Für uns hat Google ein komplett neues Feld geöffnet: Wenn Mr. und Mrs. Smith aus Wisconsin auf Google ein Hotel in Kalifornien reservieren, läuft die Buchung je nachdem über uns hier in Glattbrugg. Wir machen das Inkasso. Fantastisch!

Bisher bieten Sie aber nur Hotelbetten an. In diesem Markt müssen Sie preislich mit Giganten wie Booking.com konkurrieren.

Das stimmt. Wir haben andere Kompetenzen, nämlich das Schnüren von Reisepaketen, also Flug, Hotel und weitere Optionen. Solche Pakete möchten wir in Zukunft auch auf Google anbieten. Wir werden deshalb auf unserer eigenen Bedfinder-Website mit dem Anbieten von Paketen beginnen. Und wir sind mit weiteren Playern in Gesprächen wie Kayak und Tripadvisor.

Im Februar sprachen Sie von einem Umsatz von 4 Millionen Franken, den Sie über Google erzielen. Wie viel sind es heute?

Genau möchte ich das nicht sagen.

Mehr als 10 Millionen Franken?

Deutlich, ja. Aber Gewinn erzielen wir damit noch nicht. Momentan sind wir vor allem am Investieren – und am Lernen. Für einen nachhaltigen Profit nur mit Hotels bräuchte es einen dreistelligen Millionenbetrag. Es ist ein Rappenspalter-Geschäft, da wir ständig in einem Bieterkampf sind, damit unsere Hotel-Resultate bei Google möglichst weit oben erscheinen und unsere Preise konkurrenzfähig sind.

Dahin ist es ein langer Weg. Zudem besteht die Gefahr, dass sich Hotelplan mit dieser Taktik sein eigenes Grab schaufelt. Irgendwann könnte Google genug von Hotelplan gelernt haben und das ganze Buchungsgeschäft selber übernehmen.

Klar, dieses Szenario lässt sich nicht ausschliessen. Aber Angst wäre ein schlechter Ratgeber. Mein Hunger auf die möglichen Chancen ist grösser als meine Angst. Natürlich ist Google um ein Vielfaches grösser. Aber wir können gewisse Dinge, die Google nicht kann. Denken Sie nur an all die verschiedenen Reisegesetze in Europa. Solche bürokratische Abklärungen sind sehr aufwendig, und da kennen wir uns aus.

Trotzdem: Wieso gerade Hotelplan, und nicht ein deutscher Reise-Riese wie Thomas Cook oder Rewe?

Weil wir schnell, flexibel und verlässlich sind. Wir haben hohe Qualitätsansprüche an unsere Hotel-Partner und gerade in England, wo wir einen Viertel unsere Umsatzes erzielen, sind wir sehr bekannt. Wir sind nicht niemand!

Das Onlinebuchen fördert das Reisebürosterben. In den letzten zehn Jahren sind 1000 Reisebüros verschwunden. Wie sieht die Branche in zehn Jahren aus?

Die Konsolidierung schreitet weiter voran, aber die grosse Bereinigung liegt hinter uns. Zentral sind die Verzahnung mit dem Onlinegeschäft und die fachmännische Beratung in der Filiale. Fehlt die, wird es schwierig.

Sie rüsten teilweise Ihre 106 Filialen mit Virtual-Reality-Brillen aus. Reicht das, um die Kunden zurück ins Geschäft zu locken?

Nein, natürlich nicht. Aber es ist ein weiteres Schaufenster, ein nettes Hilfsmittel.

Das Aus für den Reisekatalog?

Ach, der wird nie ganz aussterben, obwohl man das schon vor zehn Jahren dachte. Aber so ein Reisekatalog hat seinen Charme, und sei es nur zur Dekoration auf dem Wohnzimmertisch.