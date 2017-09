Am Montag muss SVP-Bundesrat Guy Parmelin in Sachen Oberfeldarzt Andreas Stettbacher vor der Geschäftsprüfungskommission antraben (wir berichteten). Kurz davor hat das Verteidigungsdepartement (VBS) am Freitag die Resultate der Administrativuntersuchung veröffentlicht, die Parmelin in Auftrag gab: Stettbacher wird wie erwartet entlastet. «Die gegen Divisionär Andreas Stettbacher erhobenen Vorwürfe sind weder arbeits- noch disziplinarrechtlich relevant», so das VBS. Die im Dezember 2016 eingereichte Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft werde zurückgezogen. Details der Untersuchung nennt das VBS nicht, es sei «gegenseitiges Stillschweigen» vereinbart worden.

Stettbacher wurde vorgehalten, er habe bei Spesen – etwa bei einem Weihnachtsessen – mit etwas grosser Kelle angerichtet. Diese Vorwürfe hätten sich nicht bestätigt oder seien verjährt, so das VBS. Es räumt ein: «Die Abklärungen und Empfehlungen zum rechtlichen Vorgehen und insbesondere die Freistellung hätten kritischer hinterfragt werden sollen.» Das VBS moniert aber, die Armeeführung und der VBS-Chef müssten sich auf die Fachmeinung ihrer Juristen verlassen können. Hier ist noch mit personellen Konsequenzen zu rechnen. Die von Parmelin durchgewinkte Anzeige der Armee-Spitze gegen Stettbacher war also ein Schuss in den Ofen. Insgesamt kommt der VBS-Chef mit einem blauen Auge davon: Dank dem, dass Stettbacher sein Amt weiterführt und hohe Entschädigungen unterbleiben.