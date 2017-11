Im Begleitboot geht es zurück zum Schiffssteg in Beinwil. Der Ponton ist bereits in Position. Das Förderband läuft, transportiert den Kies zur Ladefläche, wo ihn vier Männer mit Schaufeln gleichmässig verteilen. Etwa fünf Tonnen können so transportiert werden.

Taucher weisen den Weg

Die Füsse im Dreck beziehungsweise auf der Ladung, geht es zurück zur Fundstelle. Die beiden Taucher ziehen den Ponton an einem Seil mit ihrem Boot hinter sich her. «Wir müssen das ruhige Wasser nutzen. Mit dem Wind kommen die Wellen, dann wird es nicht nur ungemütlich, sondern auch gefährlich auf dem Ponton», sagt einer der vier Arbeiter an Bord. Daran zweifelt niemand: Der Ponton hat, ausser einem Seil, kein Geländer, an dem man sich festhalten könnte.

Verschiedenfarbige, dünne Stöcke, die aus dem Wasser ragen, markieren die Fundstelle und sind ein Anhaltspunkt für die Arbeiter. Aber nur vom Boot aus lässt sich der Kies nicht genau platzieren. Taucher Nummer eins muss ins 12 Grad kalte Wasser. Aus dem Wasser bringt er den Ponton in Position, gibt dem zweiten Taucher auf dem Boot Anweisungen. Für die Feinarbeit hüpft dieser später auch ins Wasser, versucht, am Seeboden mit den Füssen zu ertasten, wo schon Kies liegt und wo noch Geotextil. Dann wird der Ponton mit vier Holzstangen an jeder Ecke fixiert.

Pflatsch! Und weg

Drei, zwei, eins ... die Holzlatten im vorderen und hinteren Drittel der Ladefläche klappen hoch. Über eine Tonne Kies landet, Pflatsch, im See. Der Ponton, auf einen Schlag so viel leichter, schnellt in die Höhe. Drei, zwei, eins, Pflatsch, folgt die dritte Ladung in der Mitte der Ladefläche. Das Wasser wird trüb. Mit der Schaufel wird der letzte Rest Kies von den Holzlatten entfernt, dann geht es zurück zum Steg. Dort wartet der Baggerführer. Bereit, die nächste Ladung Kies aufs Förderband zu schaufeln.