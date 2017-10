Bereits am Freitag teilten die Aargauer Grünen mit, man verurteile den unhaltbaren Vergleich des Nationalrats. Präsidium und Vorstand «nehmen den Vorfall sehr ernst und stehen mit Jonas Fricker im Kontakt», schrieb die Partei weiter. Laut der Mitteilung planten die Grünen, den Fall intern an einer ausserordentlichen Vorstandssitzung zu diskutieren. Was dort besprochen wurde, dürfte vertraulich bleiben, doch klar ist: Grünen-Aargau-Präsident Daniel Hölzle, der vor anderthalb Jahren ausgerechnet Fricker in diesem Amt abgelöst hatte, legte dem Nationalrat den Rücktritt nahe.

Rücktritt vom Rücktritt gefordert

Es gibt aber auch prominente Grüne im Aargau, die sich gegen den Rücktritt aussprechen. Christian Keller, Vorstandsmitglied der Kantonalpartei, schrieb auf Twitter: «Wir fordern den Rücktritt vom Rücktritt, Jonas Fricker. Die Welt braucht Menschen wie dich mehr denn je!» Auf die Frage eines anderen Users, ob mit «wir» die Grüne Partei gemeint sei, antwortete Keller: «Ich glaube, ich darf für viele Menschen sprechen, die Jonas persönlich kennen und tief betroffen sind von dieser Entwicklung.»

Auf Anfrage der AZ sagt Keller: «Ich bin natürlich Realist genug, zu wissen, dass ein Rücktritt vom Rücktritt nicht infrage kommt - damit würde Jonas Fricker seine Glaubwürdigkeit verlieren.» Keller sieht seinen Aufruf als Appell an die Wutbürger, die in solchen Fällen immer rasch zur Stelle seien und mit dem Finger auf Politiker zeigten, aber auch an die Öffentlichkeit und die Medien. Für die Partei sei der Rücktritt wohl besser, für Fricker persönlich sei dies tragisch.