Die beiden Männer aus dem Kanton Bern waren 49 und 69 Jahre alt, der deutsche Staatsangehörige verstarb in seinem 52. Lebensjahr. Sie waren am 20. August in einem Kleinflugzeug unterwegs, das kurz vor 13 Uhr am Flugplatz Sitten gestartet war.

Das Kleinflugzeug des Typs Piper Warrior II HB PTL stürzte um 13.10 Uhr in der Region des Sanetschpasses, oberhalb der Gemeinde Savièse VS, aus noch ungeklärten Gründen ab. Alle drei Insassen kamen dabei ums Leben.

Das Flugzeug war zum Berner Flugplatz Biel-Kappelen unterwegs gewesen. Der Unfall wird von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) untersucht.