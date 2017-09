38 Minuten dauerte die Anhörung von Fraktionschef Ignazio Cassis, 35 Minuten jene des Genfer Regierungsrates Pierre Maudet – und gerade mal 25 Minuten der Auftritt von Nationalrätin Isabelle Moret.

Was hatten die Unterschiede zu bedeuten? Das wurde noch unklarer, als die FDP-Fraktion über eine Stunde lang die Frage eines Zweier- oder Dreiertickets debattierte. Sie entschied sich dann mit 22:19 Stimmen und einer Enthaltung für Cassis, Maudet und Moret. Die Fraktion habe die «sehr attraktive Auswahl an Profilen, die sich deutlich unterscheiden», gewählt, formulierte es Vize-Fraktionschef Beat Walti. Und sich damit gegen den Druck entschieden, schon eine Auswahl zu machen.

Auf dem Dreierticket bleibt Cassis damit klarer Favorit. Das zeigte sich gestern in Neuenburg auch an der Medienkonferenz. Die Journalisten richteten viele Fragen an den Tessiner – zwei an Maudet. Keine Frage hingegen erhielt Isabelle Moret. Ein Zeichen dafür, dass die Waadtländerin im Bundesrats-Rennen nur als Aussenseiterin gilt.