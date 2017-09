Die Bewohner und Hotelgäste im Ortsteil Spino gegenüber von Bondo wurden in Sicherheit gebracht. Einwohnerinnen und Einwohner hätten mit Sack und Pack fluchtartig das gefährdete Gebiet verlassen, berichtete ein SRF-Reporter vor Ort.

Zwei ältere Erwachsene wurden in einem Gebäude eingeschlossen. Die Rega konnte sie mit einer Winde unverletzt bergen. In Spino beschädigte der Erdrutsch mehrere Häuser. In Promontogno, im Ortsteil Sotoponte, und in Bondo wurden Häuser komplett zerstört. Einige beim ersten Bergsturz am Mittwoch letzter Woche verschonte Strassen von Bondo wurden mit Schlamm überflutet.

"Dramatisch für die Leute"

Christian Gartmann, Sprecher der Gemeinde Bregaglia, sagte der Nachrichtenagentur sda am frühen Freitagmorgen, es lägen keine Meldungen über Verletzte vor. Dem Onlineportal von SRF berichtete Gartmann, die Situation sei für die Leute in der Nacht im Bergsturzgebiet "dramatisch gewesen mit dem Lärm und der Kulisse".

Bilder von den Schäden nach dem Bergsturz bei Bondo: