Erstaunlich ist, dass die Forderung nach einem Diktat aus Bundesbern ausgerechnet von Ständeräten erhoben wird, welche in der Regel den Föderalismus hochhalten. Baumann hält den Eingriff jedoch für gerechtfertigt wegen des hohen sozialpolitischen Stellenwertes der Familienzulagen. Weil der Bund ohnehin die Mindestleistungen regelt, müsse er auch für faire Bedingungen sorgen. Der Urner Ständerat Baumann verweist zudem auf die übrigen Sozialversicherungen wie AHV, IV oder EO, welche alle einen Ausgleichsfonds kennen. Gastrosocial, die Ausgleichskasse des Gastgewerbes, kämpft schon lange für einen obligatorischen Lastenausgleich. Damit die Familienzulagen in allen Kantonen den Charakter einer Sozialversicherung erhalten.

Ausgerechnet die Steuervorlage 17 – die Neuauflage der Unternehmenssteuerreform III – könnte für die Niedriglohnbranchen ein Hebel werden, um ihre alte Forderung durchzubringen. Denn um die Steuerreform mehrheitsfähig zu machen, will der Bundesrat die Familienzulagen um 30 Franken erhöhen. Diese Massnahme ist umstritten, weil sie auch jene KMU treffen würde, welche nicht von den Steuersenkungen profitieren. Isidor Baumann sieht in seiner Forderung eine «Brücke», wie er sagt. Grosse Unternehmen in grossen Kassen würden sich so solidarisch zeigen mit kleineren Kassen und einer ungünstigen Struktur der Versicherten.

Erhöhung verhindern

Der Schweizerische Gewerbeverband gehört zu den vehementesten Kritikern einer Erhöhung der Kinderzulagen. «Die Erhöhung kommt für uns nicht infrage», sagt Kurt Gfeller, Leiter Sozialpolitik beim Gewerbeverband. Erste Priorität habe, die Familienzulagen aus der Steuervorlage zu streichen. Erst wenn dies nicht gelinge, werde man schauen, wie man darauf reagiere. Bislang hat sich der Gewerbeverband gegen einen obligatorischen Lastenausgleich gewehrt, weil Familienzulagen primär Sache der Kantone sei. Das ist insofern paradox, weil die Befürworter im Lastenausgleich ein Instrument zur KMU-Förderung sehen.