Damals stiess sogar das Zentrum für Islam und Gesellschaft in Freiburg auf Widerstand, obwohl explizit keine Imam-Ausbildung angeboten wird. Der Widerstand der kantonalen SVP-Sektionen gegen das Zentrum war gross. Erst als das Bundesgericht eine kantonale Volksinitiative gegen das Hochschulzentrum für ungültig erklärte, ebbte der Widerstand ab.

Eine Schweizer Ausbildung für Imame ist unter SVP-Politikern bis heute jedoch ein No-Go geblieben. Erst im Frühling verabschiedete das Parlament in Bern äusserst knapp einen Vorstoss der Zürcher EVP-Nationalrätin Maja Ingold, in dem der Bundesrat aufgefordert wurde, in einem Bericht aufzuzeigen, welchen Beitrag in der Schweiz ausgebildete Imame gegen Radikalisierungstendenzen leisten könnten.

Aus den Reihen der SVP erhielt das Anliegen keine einzige Stimme, und auch aus der FDP gab es mit einer einzigen Ja-Stimme des Solothurner Stadtpräsidenten Kurt Fluri so gut wie keinen Sukkurs.

Anders eingestellt ist diesbezüglich die Bevölkerung. So sprachen sich bei einer repräsentativen Umfrage des «SonntagsBlicks» kürzlich 55 Prozent der Befragten dafür aus, dass Imame an einer Schweizer Universität ausgebildet werden müssten. Gar 65 Prozent forderten, dass die Predigten in Schweizer Moscheen zwingend in einer Landessprache gehalten werden müssen.

Die Umfrage nahm auch Antonio Loprieno interessiert zur Kenntnis. «Noch vor zwei, drei Jahren wäre ein ganz anderes Resultat herausgekommen», ist er überzeugt.

Schlecht integrierte Imame

Von beiden Wunschzielen ist die Schweiz indes meilenweit entfernt. Viele der Imame in der Schweiz sprechen weder fliessend eine Landessprache, noch kennen sie die Lebensrealitäten ihrer Moscheegänger.

Hinkt die Politik also den Wünschen der Bevölkerung hinterher? Nicht nur. Auch die muslimische Gemeinschaft ist sich in der Frage über eine Ausbildung der Imame in der Schweiz uneins. Für viele Moscheevereine ist es kostengünstig und praktisch, aus dem Heimatland einen Imam entsendet zu bekommen.

Die Frage der Finanzierung wirkt denn wie ein Schreckgespenst, auch bei Politikern. Die Luzerner SVP-Nationalrätin Yvette Estermann etwa bekämpfte den Vorstoss von Maja Ingold mit dem Argument, dass Berichte viel kosten, aber nichts bringen.

Auch sind Bildungsthemen Hoheitsgebiet der Kantone, was es für den Bund schwieriger macht, eine Lösung vorzuschlagen. Teilt man Loprienos Zuversicht, so wächst aktuell jedoch die Mehrheit derer, welche die Integration von wichtigen Bezugspersonen der Muslime für zwingend halten. Was Imame für den praktizierenden Teil der Muslime zweifelsohne sind.