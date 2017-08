Franz war derjenige, der das clowneske WG-Leben der beiden auf eine gewisse Nützlichkeit und Ordnung hin abklopfte. René war das widerspenstige Kind, das sich allen Zähmungsversuchen glänzend widersetzte. Und im Gegensatz zu Franz, der rote Socken trug und ein Hemd mit einer dieser Westen, die man von Ex-Hippies und AKW-Gegnern (zu denen Franz Hohler im richtigen Leben mit viel Engagement gehörte und gehört) kennt, hatte René einen gewissen French Touch.

Vor allem war er der erste Schweizer, der sich öffentlich zu seiner Fernsehsucht bekannte. Nicht nur in der «Franz und René»-Folge, in der die beiden von «Tante Trudi» einen Fernsehapparat geschenkt kriegen, nein, auch in jeder andern. Da holte er nämlich immer das «Filmchischtli» hervor, eine seltsame Apparatur, um die ihn jeder Schweizerbastler von Fischli/Weiss bis Stefan Heuss beneiden muss. Und im Filmchischtli liefen Stummfilme von Franz und René, in denen René immer sehr beredt wirkte.