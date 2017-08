Zu der Tat kam es gegen 1 Uhr am Wohnort der Ex-Freundin, wo sich auch das zweite Opfer aufgehalten hatte, wie die Neuenburger Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Die beiden vor Ort ausgerückten Polizeipatrouillen konnten den Todesschützen am Tatort festnehmen.

Zur Klärung des genauen Tathergangs wurde der forensische Dienst der Neuenburger Kantonspolizei aufgeboten, der zusammen mit dem gerichtsmedizinischen Dienst des Westschweizer Universitätszentrums in Lausanne die technischen Ermittlungen aufnahm. Der diensthabende Staatsanwalt begab sich an den Tatort und eröffnete eine Untersuchung.