Der Föhn vom Hausberg Pilatus her heizte die Stadt derart schön auf, wie der Wetterdienst Meteonews am frühen Abend meldete. Diverse andere Stationen profitierten ebenfalls vom Westföhn.

Besonders hoch waren die Temperaturen in höher gelegenen Orten wie Adelboden BE, Scuol GR oder im Münstertal. In diesen Gebieten auf rund 1300 Meter über Meer stieg das Thermometer auf über 20 Grad. in Genf wurde es 23,4 Grad warm, Sitten 22,8 und Bern 22,3 Grad.

Der Spass ist aber bald vorbei. In der Nacht auf Freitag bringt eine Störung eine kalte Dusche übers Land. Am Freitagnachmittag erwarten die Meteorologen noch Temperaturen bis 13 Grad.