Die Frage nach dem «Warum» scheint indes klarer zu beantworten. Man habe in den vergangenen Jahren diverse Investitionen in Millionenhöhe getätigt, um die Campingplätze qualitativ aufzumotzen. Diverse neue Unterkunftsformen wie Safarizelte, kleine Holzhütten (genannt Pods) bis hin zu originellen Zirkus- und Westernwagen oder voll eingerichteten Bungalows haben die TCS-Campingplätze auch für höhere Komfortansprüche attraktiver gemacht.

Man spricht im Fachjargon vom «Glamping», was so viel wie glamouröses Camping bedeutet. Zu beobachten ist auch eine Zunahme der rollenden Unterkünfte. Vom bemalten VW-Bus bis zum hochmodernen Luxuscamper formieren sie sich zwischen altgedienten Wohnwagen und Trekking-Einmastzelten. Der kunterbunte Haufen macht das «Bünzli-Image» des Campings aus den 70er- und 80er-Jahren endgültig vergessen.

Mehr Deutsche und Niederländer

Der Trend geht über die TCS-Plätze hinaus. Schweizweit verbuchte der Campingtourismus im letzten Jahr gegen 2,8 Millionen Logiernächte, was gegenüber 2015 einem Plus von rund 5 Prozent entspricht. In Anbetracht der unter der Frankenstärke kriselnden Hotellerie ist das eine herausragende Leistung, zumal zu diesem Wachstum auch die kritischen Euro-Märkte beitrugen. «Nach einem Abwärtstrend über die vergangenen Jahre hatten wir im letzten Jahr erstmals wieder mehr Gäste aus Deutschland und den Niederlanden», sagt Grützner. Dieser Trend habe sich in diesem Jahr sogar verstärkt. Mit 77 Prozent sind es aber immer noch die Schweizer, die auf den Campingplätzen den Ton angeben.

Auffallend ist der grosse Zuspruch für Campings in städtischen Agglomerationen. Auf Plätzen in der Region Zürich wurden 2016 rund 140 000 Übernachtungen registriert, 25 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Für Oliver Grützner könnte das in den letzten Jahren permanent ausgebaute Angebot an Festivals und Events ein Grund dafür sein. «Man leistet sich teure Tickets und wählt im Gegenzug eine günstige Übernachtungsmöglichkeit.»

In Sempach neigt sich ein weiterer Camping-Sommertag dem Ende zu. Der Vater aus dem Aargau trommelt seine fussballspielenden Kids zusammen. Zeit fürs Abendessen. Sein Familienzelt ist etwas in die Jahre gekommen. «Für das nächste Jahr planen wir mal etwas Neues.» Er hat erfahren, dass der gut 30 Kilometer entfernte Campingplatz in Buochs am Vierwaldstättersee soeben modernisiert und erweitert wurde. Unter anderem wurden dort neue Tipi-Zelte installiert. «Die Kids haben bereits entschieden, wo wir im nächsten Sommer hinfahren.»