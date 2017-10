Italien hat 24 Nationalparks, Deutschland deren 16. In der Schweiz hingegen gibt es nur einen einzigen – den 1914 eingerichteten Schweizerischen Nationalpark im Engadin. Ob sich an dieser Situation etwas ändert, hängt von den Stimmbürgern in acht Gemeinden im Locarnese ab. Im Juni 2018 werden sie über die Park-Charta abstimmen. Das voluminöse Dokument ist der zentrale Management-Plan für den künftigen Nationalpark.

In diesen Tagen gaben die Präsidenten der beteiligten Gemeinden (Onsernone, Ascona, Bosco Gurin, Brissago, Centovalli, Losone, Ronco s/Ascona und Terre di Pedemonte) mit der Publikation der Charta den Startschuss zur entscheidenden Phase vor der Abstimmung. Die Behördenvertreter sehen im Nationalpark-Label eine einmalige Chance, das Gebiet zu schützen, aufzuwerten und die Abwanderung in den Randgebieten zu bremsen. «Wir wollen den Park, damit man auch im 3. Jahrtausend noch in unseren Tälern leben kann», sagt Cristiano Terribilini, Gemeindepräsident von Onsernone.

Helikopter-Lieferungen erlaubt

Im Gegensatz zum bestehenden Nationalpark, einem echten Naturreservat, geht es im Locarnese um einen Nationalpark der neuen Generation, der aus einer Kernzone und einer Umgebungszone besteht. Der Parkperimeter verläuft über mehrere Klimazonen von den Brissago-Inseln im Lago Maggiore auf 200 Metern über Meer bis zu den Alpgipfeln bei Bosco Gurin auf 3000 Meter Höhe. Die schwach besiedelten Täler Onsernone und Centovalli stellen die zentralen Gebiete dar.