Die Sicht des Lenkers durch die Frontscheibe sei stark eingeschränkt gewesen, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Donnerstag mit. Der Fall liege nun bei der Staatsanwaltschaft. Wer Dekorationen oder Navigationsgeräte an der Frontscheibe am falschen Ort anbringt, riskiert eine Busse von bis zu 500 Franken.

Laut der Verordnung über technische Anforderungen an Strassenfahrzeugen muss der Fahrer ab einem Abstand von zwölf Metern das ganze Gesichtsfeld frei überblicken können. Ausnahmen sind die gesetzlich vorgeschriebenen Vignette, das LSVA-Gerät oder der Innenspiegel. Ebenso darf die Sicht durch die Seitenscheiben je 90 Grad nach links und rechts nicht durch Kleber oder transportierte Waren behindert werden.