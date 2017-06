Die Langfinger nutzen die Gelegenheiten aus, die sich bei schönem Wetter vermehrt bieten. Oft sind Badi-Besucher betroffen, die ihre Wertsachen zurücklassen, während sie sich abkühlen. Weitere Gelegenheiten bieten sich an Festivals und Openairs. «Taschendiebe lieben Menschenmengen, weil sie dort eine grosse Auswahl an möglichen Opfern haben und vielfach unbemerkt ihr Unwesen treiben können», erklärt Müller.

Grossanlässe wie die Streetparade laden zum Klauen ein

Besonders viel gestohlen wird denn auch an Grossanlässen. Spitzenreiter ist dabei die Street Parade in Zürich – letztes Jahr gingen bei der AXA Winterthur an diesem Tag fast 200 Diebstahl-Meldungen ein, das sind etwa dreimal so viele wie an einem durchschnittlichen Samstag.

Aber auch Tage anderer grosser Anlässe wie das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Burgdorf oder das Züri Fest scheren in der Diebstahl-Statistik klar oben aus. Besonders viel gestohlen wird am Samstag – jeder fünfte Taschendiebstahl passiert an diesem Wochentag. Der durchschnittliche Schadenbetrag bewegt sich um die 1000 Franken.