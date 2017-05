Wenn Export-Subventionen in einen privaten Fonds abwandern, verschwinden sie aus der Statistik des Bundes. Dasselbe gilt für die KEV. Sie ist zwar eine klassische Subvention, doch in der Statistik des Bundes erscheint sie nicht, da sie nicht direkt über den Haushalt des Bundes finanziert wird, sondern über die Stromrechnung der Verbraucher. Verwaltet werden die KEV-Millionen über eine Stiftung. So verschwinden Subventionen in irgendwelchen Fonds. Dennoch stossen Subventionen in der Bevölkerung auf überraschend grosse Zustimmung, wie die Professorin Isabelle Stadelmann von der Universität Bern festgestellt hat.

«Wir haben die Leute gefragt, welche energiepolitischen Instrumente der Kanton zur Förderung der erneuerbaren Energien verwenden soll. Subventionen erhielten die höchste Zustimmungsrate.» Verbote hätten schlechter abgeschnitten, ebenso Informationskampagnen und Steuererleichterungen für den Bau entsprechender Anlagen.

Mit den Stiefeln aufs Feld

Stadelmann erklärt die Zustimmung so: «Die Menschen sind mit Subventionen sehr vertraut. Sie kennen das Instrument aus dem Alltag, das hilft, Ängste abzubauen.» Allerdings reicht die Zustimmung nicht allzu weit. «Als etwas Abstraktes verstanden, sind Subventionen beliebt. Aber sobald es konkret wird, sobald es ums Geld geht, ist diese Zustimmung dahin.» Das habe sich auch in der Abstimmung zur Energiewende gezeigt. «Die Menschen sind bereit, erneuerbare Energien zu unterstützen. Es darf bloss nicht viel kosten.» Das Stimmvolk mag es widersprüchlich.

Immerhin wacht die Eidgenössische Finanzkontrolle über die Subventionen. «Wir prüfen bei den Empfängern, ob sie das Geld zweckgemäss ausgeben und wirtschaftlich arbeiten», sagt Direktor Michel Huissoud. Man könne natürlich nicht alles kontrollieren. «Aber wir prüfen die wichtigsten Subventionen. Wir gehen aufs Feld – in der Schweiz und im Ausland – wir ziehen dafür sogar manchmal die Stiefel an.»