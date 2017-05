Am 6. Juni hätte in Bellinzona der grösste Terror-Prozess in der Geschichte des Bundesstrafgerichts beginnen sollen. Zwölf Tamilen und ein Deutscher hätten sich wegen der Finanzierung der mutmasslichen Terrororganisation Tamil Tigers verantworten sollen – so lautet der Vorwurf der fast 400-seitigen Anklageschrift. Das Verfahren sprengt den in der Schweiz üblichen Rahmen. Die Akten umfassen 350 Bundesordner und mehr als sieben Terabyte. Die Verfahrenskosten haben eine Million Franken längst überschritten. Die Terror-Abteilung der Bundesanwaltschaft stellte aktuelle Dschihad-Fälle zurück, um sich auf den Prozess vorzubereiten. Während acht Wochen hätte der Fall jeweils von Montag bis Donnerstag verhandelt werden sollen.

Doch nun hat das Bundesstrafgericht die Verhandlungstermine kurzfristig abgesagt. Als Grund gibt es «externe Umstände» an. Auf die Frage, ob das Gericht erklären könne, um was für Umstände es sich handle, mailt das Generalsekretariat vier Buchstaben zurück: «Nein.»

Dabei ist der Grund banal: Einer der dreizehn Anwälte ist erkrankt. Und in so kurzer Zeit wäre es für einen neuen Anwalt unmöglich, sich einzuarbeiten.

Auf seiner Website gibt das Bundesstrafgericht an, der Prozess sei auf ein «unbekanntes Datum» verschoben worden. Den Anwälten hingegen teilte es mit, dass mit einer Durchführung von Januar bis März 2018 zu rechnen sei. Die Verschiebung verursacht zusätzliche Kosten. Die Juristen haben in Bellinzona Hotelzimmer für zwei Monate gebucht, Übersetzer bestellt und in ihren Kanzleien Stellvertreter engagiert. Nicht alle Ausgaben werden sich stornieren lassen.

Zwei Anwälte pro Klient?

Der Zürcher Anwalt Marcel Bosonnet verteidigt den Hauptbeschuldigten, den ehemaligen Schweiz-Chef der Tamil Tigers. Er hat dem Bundesstrafgericht erfolglos beantragt, den wichtigen Beschuldigten zwei Anwälte zu finanzieren. Das ist in Deutschland bei Prozessen dieser Grösse üblich. Auch in einem deutschen Strafverfahren gegen die Tamil Tigers finanzierte das Gericht Doppelvertretungen. Den Deutschschweizer Protagonisten hätte dies nicht nur den Umgang mit der Prozesssprache Französisch erleichtert. Im Krankheitsfall hätten sie sich vertreten lassen können. «Eine Doppelvertretung kostet natürlich. Im aktuellen Fall wäre sie aber die günstigere Lösung», sagt Bosonnet. Wie viele Anwälte ein Gericht finanziert, liegt in dessen Ermessensspielraum.

Der Baselbieter Anwalt Alexander Sami verteidigt einen anderen Beschuldigten. Er sagt: «Die Verschiebung ist für uns Anwälte eine organisatorische Herausforderung. Sie bedeutet aber vor allem eine emotionale Belastung für unsere Klienten, die seit zehn Jahren auf den Prozess warten.»

Aus der Sicht der Bundesanwaltschaft handelt es sich um Unterstützer einer kriminellen Organisation. Sie hätten in der Schweiz ein Kleinkredit-System aufgebaut, über das rund 15 Millionen Franken an die mutmassliche Terrororganisation geflossen seien. Die Schweizer Tamilen hingegen stellen sich auf den Standpunkt, sie hätten hauptsächlich humanitäre Hilfe für ihre zurückgebliebenen Landsleute geleistet. Es seien Freiheitskämpfer, nicht Terroristen.