Der Flieger war von Sitten aus gestartet. Der Unfall ereignete sich am Sonntagmittag gegen 13 Uhr. Die Walliser Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage eine entsprechende Information der Zeitung "Nouvelliste".

Der Polizeisprecher konnte noch keine Angaben zu den näheren Umständen des Unfalls machen. Am Rettungseinsatz waren drei Helikopter der Air Glaciers sowie Angehörige der Feuerwehr, der Polizei und medizinische Rettungskräfte beteiligt.

Auf einen Leserreporter-Bild war ein zerstörtes Kleinflugzeug zu sehen, von dem Rauch aufstieg. Laut der Flugsicherung Skyguide handelt es sich beim Flugzeug um eine Piper 28, die für bis zu fünf Personen Platz bietet. Das Flugzeug sei bei einer Freizeit-Fluggruppe aus dem Seeland immatrikuliert, wie Skyguide-Sprecher Vladi Barrosa sagte.

Die Bundesanwaltschaft (BA) stehe bereits in Kontakt mit der Walliser Kantonspolizei und eröffne ein entsprechendes Verfahren, sagte BA-Sprecher André Marty zur Nachrichtenagentur sda. Die sei in solchen Fällen üblich, da Flugzeugunfälle in die Kompetenz der nationalen Strafverfolgungsbehörden fielen.