Denn wie auch für Kollege Fischer, den er seit Jahrzehnten kennt, gilt: Das berufliche Leben stand ganz im Zeichen der Kernenergie. «Als Mitarbeiter des Aargauer Baudepartementes wurde ich 1969 mit dem Projekt eines Kraftwerkes konfrontiert, das pro Stunde 7,3 Tonnen Öl verbrannt hätte. Da war für mich klar: Wir müssen stattdessen auf die Kernkraft setzen, mit der Strom ohne CO2-Ausstoss produziert werden kann», sagt Fischer.

Direktor des AKW Mühlenberg

Ein Jahr danach trat er der Motor-Columbus bei, dem Unternehmen, welches das AKW Kaiseraugst bauen wollte, und wurde später dessen administrativer Direktor. Lutz seinerseits dissertierte zur Kernenergie, war beim Bau des AKW Mühleberg vom ersten Spatenstich an dabei und dessen Direktor, als das Werk 1972 ans Netz ging.

Kurz: Fischer und Lutz kennen die Kernenergie wie wenige andere in der Schweiz. Vor allem aber ist ihr Glauben in die Technologie so unerschütterlich wie die Halbwertszeit von Plutonium. Die Abfallproblematik? «Die Einschliessung der verglasten radioaktiven Rückstände oder der nicht wiederaufgearbeiteten Brennstäbe in geeignetem Gestein ist auch auf lange Sicht absolut sicher. Die Bevölkerung wird in dieser Frage zu wenig oder falsch informiert», sagt Fischer. Die hohen Kosten eines allfälligen Neubaus? «Neue Reaktoren werden dank kleinerer Leistung und Serienbauweise vollständig sicher und auch viel billiger sein», sagt Lutz. Diese Entwicklungen würden in den Medien kaum thematisiert.