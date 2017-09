Gut kam die Reform der Altersvorsorge bei Personen mit einem Uni-Abschluss an: 63 Prozent der Akademiker sagten Ja. Stimmbürger, die eine Lehre oder ein Handelsdiplom als höchsten Abschluss haben, waren skeptischer: 60 Prozent stimmten Nein.

Die Reform der Altersvorsorge war am Sonntag überraschend deutlich gescheitert. 52,7 Prozent der Stimmberechtigten sagten Nein zur Gesetzesvorlage. Die Verfassungsänderung, die für die Erhöhung der Mehrwertsteuer nötig war, scheiterte knapp mit 50,1 Prozent. Auch das Ständemehr kam nicht zustande.

An der Nachbefragung am Abstimmungwochenende haben 10'050 Personen teilgenommen. Ihre Antworten wurden von den Politologen Lucas Leemann und Fabio Wasserfallen nach demografischen, geografischen und politischen Variablen gewichtet. Als maximalen Stichprobenfehler geben sie 1,7 Prozentpunkte an.