Elf Jahre im Nationalrat, acht Jahre im Vizepräsidium der FDP Schweiz: Isabelle Moret ist mit 46 Jahren bereits eine gestandene Politikerin. Auch wenn sich die Waadtländerin bei einigen Dossiers entgegenkommend zeigt, kann sie auch äusserst kompromisslos sein, so beispielsweise bei der Altersvorsorge 2020.

Während der Debatten zur Rentenreform verteidigte Moret mit Zähnen und Klauen die Linie der FDP. Sie stellte sich hartnäckig gegen die Erhöhung der AHV-Renten und eine Rentenreform, die in ihren Augen ungerecht gegenüber den Frauen ist. Seit der Lancierung ihrer Kandidatur für die Nachfolge von Didier Burkhalter lässt Moret im Hinblick auf die Abstimmung vom 24. September aber andere den Kampf gegen die Rentenreform führen.

Die Waadtländerin bezeichnet ihre politische Ausrichtung zwar als "liberal-progressiv", in Fragen der Sicherheit, Finanzen und Wirtschaft positioniert sie sich aber klar rechts. Moret sitzt in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit sowie in der staatspolitischen Kommission, wo sie sich etwa zusammen mit der SVP für beschleunigte Asylverfahren einsetzte.

Im Europa-Dossier spricht sich Moret für den bilateralen Weg und die Personenfreizügigkeit aus. Ein Rahmenabkommen mit der EU hält sie zurzeit für nicht realistisch, da ein solches beim Volk keine Mehrheit finden würde.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Kompromissfähig zeigt sich Moret vor allem in sozialen Fragen. Zusammen mit der Linken arbeitete Moret an einem Gesetz über die Aufsicht über die Krankenversicherer. Ausserdem setzte sie sich stark dafür ein, dass die Einführung eines Steuerabzugs für die externe Kinderbetreuung in Höhe von 10'000 Franken pro Kind durchkam.

Moret gilt in der FDP als Vorzeigebeispiel, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie betrifft. Sie wäre die erste Bundesrätin mit schulpflichtigen Kindern. Dennoch verzichtete Moret im Wahlkampf darauf, konsequent die Frauenkarte auszuspielen.

"Ich wünschte mir, wegen meiner Kompetenzen und nicht wegen meines Geschlechts gewählt zu werden", sagte sie. Einen Vorteil sieht sie in der Geschlechterfrage aber doch: "Eine Mutter im Bundesrat täte doch gut!"

Von den Frauen in der FDP wurde sie in der Kampagne nur bedingt unterstützt. Zunächst gaben die FDP-Frauen an, dass das Tessin an der Reihe sei. Erst nach der Rücktrittsankündigung von Doris Leuthard auf Ende der Legislatur kündigte Doris Fiala, Präsidentin der FDP-Frauen, ihre Unterstützung für Morets Kandidatur an.

Moret lebt von ihrem Mann getrennt. Die beiden haben zwei Kinder im Alter von elf und sieben Jahren. Der Vater kümmert sich trotz der Trennung immer noch um seine Kinder. Bevor sich Moret zur Bundesratskandidatur entschloss, klärte sie in ihrem Umfeld ab, ob sie genügend Unterstützung hat.

Durch EWR-Nein politisiert

Moret kam sehr jung zur Politik. Nach der Ablehnung des EWR 1992 trat sie der FDP bei. 1995 machte sie das Fürsprecher-Diplom in Bern. Mit 28 Jahren wurde Moret in den Waadtländer Grossen Rat gewählt. Seit 2006 sitzt Moret für die FDP Waadt im Nationalrat. Von 2008 bis 2016 war sie zudem Vizepräsidentin der FDP Schweiz.

Neben ihrer politischen Tätigkeit präsidiert Moret seit 2016 den Spitalverband H+. Ausserdem ist sie Präsidentin der Schweizerischen Nahrungsmittelindustrien und in dieser Funktion Mitglied des Vorstandes von economiesuisse.

Die Berufspolitikerin blieb bislang ohne Führungserfahrung und ist Verwaltungsratsmitglied der Swissgrid AG und der Retraites Populaires im Kanton Waadt. Dass sie neben Guy Parmelin das zweite Bundesratsmitglied aus der Waadt würde, sah sie mit Verweis auf die Kantone Bern und Zürich nicht als Hindernis.

Nicht immer souverän

Bereits zu Beginn der Kampagne kam es zu einer Polemik über Morets Mitgliedschaft im Arbeitskreis für Sicherheit und Wehrtechnik (Asuw). Laut der Nationalrätin lag ein Missverständnis vor. Sie habe sich im Frühling 2016 beim Asuw angemeldet, um zu Informationen zu kommen.

Dass sie dadurch gleich Mitglied geworden sei, sei ihr nicht bewusst gewesen. Daraufhin kündigte Moret ihre Mitgliedschaft beim Asuw. Auch bei anderen Themen zeigte sie in den vergangenen Wochen Schwäche, unter anderem bei Berichten über ihr Einkommen oder über den Posten im Vorstand der Auslandsschweizer-Organisation.