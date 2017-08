Wer freiwillig an die Schnellstrasse nach Genf, Lausanne und Bern zieht, der muss in der Tat mehr praktisch veranlagt sein denn ästhetisch. Kalkül statt Schwärmerei, das entspricht dem Bild, das sich insgesamt von Parmelin ergibt. «Er geht kein Risiko ein, wenn er redet», sagt Hauswirth noch. «Er ist sehr vorsichtig. Das hat sich für ihn ausbezahlt und ihn dort hingebracht, wo er jetzt ist.» Parmelin hätte Waadtländer Staatsrat werden können, aber er lehnte ab. Er bewirtschaftete mit seinem Bruder lieber vorerst weiterhin den elterlichen Hof. Aber vermutlich hatte er dort unten am lauten Tor zur weiten Welt schon längst Bern und den Bundesrat im Kopf.

Der Weinberg

Oben über dem Dorf zwischen den Villen haben die Parmelins, oder hat jetzt nur noch sein Bruder, noch immer Reben. Unter anderem einen Weinberg, der in der Bauzone steht. Daraus wurde nach Parmelins Wahl zum Bundesrat die Bauland-Affäre, weil sich der Waadtländer in einem Mitbericht für ein Steuerprivileg für Bauern einsetzte, die Bauland verkaufen. Davon würden auch die Parmelins profitieren, die in ihrer Familiengeschichte schon wiederholt Bauland verkauft haben. Von diesem Skandälchen bleibt in Bursins jedoch wenig bis nichts am Bundesrat hängen. Parmelin habe nie im Sinn gehabt, zu verkaufen, sagt Hauswirth, sondern wende sich jetzt im Gegenteil wieder mehr dem Weinbau zu.

Mehr Zuwendung zum Weinbau, das macht Sinn. Denn Parmelins Wein hat Verbesserungspotenzial. Das versuchen die Einheimischen gar nicht erst zu beschönigen. «Es gibt besseren Wein», sagt der Gemeindeangestellte Olivier George trocken. Aber das sei auch kein Wunder: «Parmelin ist kein Encaveur, er kellert nicht selbst ein». Er lässt sei- ne Trauben auswärts verarbeiten und in Flaschen abfüllen.

Vorteil Abgeschiedenheit

Bundesrat Parmelin hin oder her, es ist hier in Bursins so, wie es immer war. Parmelin, bescheiden und umgänglich, ist einer, der unten wohnt und manchmal heraufkommt. So war es, bevor er Bundesrat wurde, und so ist es jetzt. Jeden Sonntag früh, so erzählt einer, macht der Bundesrat sich auf Weg von der Autobahn hinauf ins Dorf. Man sieht ihn dann zwischen sieben und acht oben im Tea-Room sitzen und Zeitung lesen. Das nehmen die Leute zur Kenntnis und rechnen es ihm hoch an.

Die Abgeschiedenheit hat für Guy Parmelin mittlerweile neue Vorteile. So stört es niemanden, dass er immer mal wieder mit dem Bundesratshelikopter landet oder abhebt. 300 Meter neben seinem Haus, hinter dem Autobahnwerkhof, ist seit einigen Jahren ein Helikopterlandeplatz aufgemalt. Der sei im Hinblick auf das Bundesratsamt angebracht worden, mutmassen einige. Und amüsieren sich. Und wenn schon. Auch das nimmt Parmelin hier keiner übel.