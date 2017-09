Nun, ein echter Cumpadialser war er nicht, der Anton, dafür ein «richtig guter Mann». Und vielleicht sagt nichts so viel über ihre Beziehung aus wie Antons Todesanzeige. «Glücklich sind wir zwei gegangen, immer gleichen Schritts. Was du vom Schicksal hast empfangen, ich empfing es mit», steht da. Viel Schlimmes war da zwar nicht, das ihnen das Schicksal in die Vita gebracht hätte. Eine Blinddarm-Operation bei Anton, irgendwann die schmerzenden Beine bei ihr, die sie heute an den Rollstuhl binden. «Aber eigentlich», sagt Maria Riedi-Monn, «eigentlich gehts mir doch ordentlich gut für meine 101 Jahre.»

Und neben Anton, all die Männer, die die Welt so prägen: Putin und Trump, Burkhalter und Blocher: Die interessieren sie nicht. Nicht mehr. «Dafür bin ich viel zu alt.» So wirklich aus der Surselva rausgekommen sei sie sowieso nie. «Das ist alles so weit weg, die Politik und diese Dinge.» Sie schaut jetzt lieber zurück auf das, was war, statt nach vorne auf das, was wird.

Und was da war, das war gut. Klar wäre sie gerne mal noch auf Reisen, so wie ihre Mutter, die acht Jahre in Paris gelebt hatte. Aber sonst? Einen wirklichen Wunsch hat Maria Riedi-Monn nicht mehr. «Ich glaube, das ist ein Problem Ihrer Generation, dass sie nicht mit wenig zufrieden sein kann. Sie wünscht sich immer mehr, als das, was sie hat.» Und diesen kapitalen Fehler, den will sie jetzt mit 101 nicht mehr begehen.

HANS BRECHBÜHL

Leuzigen (BE), 31. 5. 1916

Am Mittwoch konnte er nicht, da musste er an eine Beerdigung. Am Donnerstag auch. Am Freitag, da hatte er Zeit. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht öffnet Hans Brechbühl die Tür zu seinem Haus in Leuzigen und bittet in die Stube. An den Holzwänden hängen Fotos der Kinder, der Enkel, der Urenkel. Auf dem Tisch liegen die aktuellen Ausgaben des «Grenchner Tagblatt» und der Gewerbezeitung.