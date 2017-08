«Ueli war ein ruhiger, unscheinbarer Schüler», sagt Peter Zollinger, der wie Nachbarsbub Maurer erstmals Schuhe und lange Hosen zu tragen hatte, als er in Hinwil die Sekundarschule besuchte. Winters ging es mit dem Schlitten ins Tal, sommers zu Fuss. Ihre Jugend sei unbeschwert gewesen, sagt der 67-Jährige. «Damals schien uns die ganze Welt offen zu stehen. Unsere Generation kannte keine Schwierigkeiten, eine Lehrstelle zu finden, und nach der Bronzemedaille von Sepp Haas über 50 Kilometer Langlauf an der WM in Grenoble wurde unser Skiclub von einer Euphorie erfasst.»

Jahrelang führten Zollinger und Maurer den Verein: der Wernetshausener als Rennchef und Präsident, der Girenbader als Kassier. Eines Sommers habe Maurer innerhalb weniger Monate 60'000 Franken für ein neues Pistenfahrzeug aufgetrieben, erinnert sich Zollinger. «Fast könnte man sagen: Im Skiclub hat sich Ueli das Rüstzeug geholt fürs Finanzdepartement.»

Nach 166 Treppenstufen oben angekommen, eröffnet sich vom 75 Meter hohen Aussichtsturm auf dem Bachtel ein prächtiger Blick auf die Glarner Alpen und den Zürich-, Greifen- und Pfäffikersee. Ab und an geniesse auch Bundesrat Maurer diese Fernsicht, sagt der Kellner im Restaurant Kulm unterhalb des Turms. «Wenn er kommt, dann immer zu Fuss, alleine und sehr früh am Sonntagmorgen, vor den Touristen.»

Um den Kopf weht eine Brise

von besonnter Luft und Wiese,

dividiert durch viel Benzin.

Onkel Theobald berichtet,

was er alles sieht und sichtet.

Doch man sieht’s auch ohne ihn.

Den Gesang nach Kräften pflegend

und sich rhythmisch fortbewegend

strömt die Menschheit durchs Revier.

Wenn sich Maurer nach Ruhe sehnt, übernachtet er an einem abgelegenen, geheimen Ort im Wald, irgendwo zwischen Wernetshausen und dem Gipfel. Dann lausche er den Geräuschen der Nacht und atme die frische Luft, sagte er einst in einem Interview, da war er bereits Bundespräsident, politisch ganz oben angekommen. Dort, wo er eigentlich gar nie hingewollt hatte. «Ich möchte eine eigene Kuh», hatte er jahrelang geantwortet, wenn man ihn nach seinen Zielen fragte. «Eine Kuh und ein Bauernhaus.» Mit 24: Landi-Geschäftsführer; mit 28: Gemeinderat; mit 33: Kantonsrat; mit 41: Nationalrat; mit 45: SVP-Chef; mit 58: Bundesrat; mit 62: Bundespräsident. Was treibt Ueli Maurer an?

Es ist eine Frage, die sich auch Schulfreund Zollinger oft gestellt hat. Bei der letzten Klassenzusammenkunft im Oktober 2015 habe Maurer verkündet, er wolle noch ein, zwei Jahre im Verteidigungsdepartement bleiben, danach werde er seine Rente geniessen, erzählt Zollinger. Zwei Monate später gab Maurer bekannt, er werde Finanzminister und wolle der Regierung noch jahrelang erhalten bleiben. «Vielleicht kann er schlechter loslassen, als er selbst gedacht hatte», sagt Zollinger.

Mit Maurers unbändigem Willen erklärt Paul Bieri, warum Maurer trotz Anfeindungen immer weiter gemacht habe. Als Erstklässler sass er in Girenbad ein Jahr im selben Schulzimmer wie Sechstklässler Maurer, später brachte ihm dieser als Konfirmand die Bibel-Inhalte näher. Ueli sei stets derselbe geblieben, sagt der Käser. Als Geschäftsführer der Landi sei sich Maurer nie zu schade gewesen, selbst in die Backstube zu stehen, wenn einer seiner Angestellten ausgefallen sei. «Ueli war unkompliziert», sagt Bieri. «Er war dort, wo er gebraucht wurde.»

Vielleicht kommt diese Lesart der Realität nahe: Maurer glaubt, dass ihn das Land im Bundesrat braucht. Und deshalb verzichtet er auf Kuh und Bauernhof und seinen lang gehegten Traum, in Kanada eine Farm zu eröffnen oder in einem Blockhaus an einem schwedischen See alt zu werden.

Im Skiclub schrieb Maurer einst die Liebesbriefe der anderen jugendlichen Langläufer, weil er dies mit Abstand am besten konnte. Seine gesellige, musische Seite ist trotz aller beruflichen Anstrengung und politischen Angriffigkeit nie ganz in Vergessenheit geraten. Und so rezitierte er, als er seine ehemaligen Mitschüler 2010 auf den Bundesratssitz Lohn einlud, zur Überraschung aller fehlerfrei sein Lieblingsgedicht, «Im Auto über Land» von Erich Kästner, das er in der zweiten Sek auswendig gelernt hatte.

Immer rascher jagt der Wagen.

Und wir hören Vater sagen:

«Dauernd Wald, und nirgends Bier.»

Aber schliesslich hilft sein Suchen.

Er kriegt Bier. Wir kriegen Kuchen.

Und das Auto ruht sich aus.

Tante schimpft auf die Gehälter.

Und allmählich wird es kälter.

Und dann fahren wir nach Haus.

